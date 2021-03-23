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    國3苑裡段轎車車頭突冒煙 急停路肩變火球

    國3苗栗苑裡段今天下午發生火燒車。（苗栗縣消防局提供）

    國3苗栗苑裡段今天下午發生火燒車。（苗栗縣消防局提供）

    2021/03/23 18:55

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕一輛轎車今天下午行經國道3號北上147.5公里處，駕駛發現車頭突然冒起陣陣煙霧，為避免發生危險，緊急停靠路肩，通報苑裡消防分隊救援。

    苑裡消防分隊抵達現場，發現車頭已經起火，頓時成為一團火球，消防人員利用水箱車、水庫車布水線控制並撲滅火勢。而當時駕駛與副駕駛座乘客則在起火前已先逃離。

    苑裡消防分隊說，起火原因仍待調查，不過提醒民眾，車輛行駛前須做好相關檢查，以確保行車安全。

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