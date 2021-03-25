為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    警署和風專案把自家人當賊？新北偵查佐留訊「不想活了」

    寶和會精神領袖邵柏傑（左圖，資料照）去年12月因館長槍擊案被捕，警方當時扣回市價3百萬元的AP精品錶（上圖，同款錶，Audemars Piguet提供），要發還時卻驚傳「遺失」。（資料照）

    寶和會精神領袖邵柏傑（左圖，資料照）去年12月因館長槍擊案被捕，警方當時扣回市價3百萬元的AP精品錶（上圖，同款錶，Audemars Piguet提供），要發還時卻驚傳「遺失」。（資料照）

    2021/03/25 12:56

    〔記者徐聖倫／台北報導〕新北市警局近日因接連爆出丟失名錶證物、駐地搜出陳年槍毒證物，警政署遂下令新北市轄下各單位進行「和風專案」，而23日某分局拾得物承辦人因受不了三番兩次督導，留給妻子「我不想活了」訊息後消失無蹤，所幸昨晚間在桃園找到人，但情緒依舊不穩，現已讓他暫時放假休養。

    據悉，由於館長陳之漢槍擊案引發社會矚目，新北市刑警大隊為揪出幕後黑手，對竹聯幫寶和會進行一連串掃蕩，不料過程中卻將價值300萬的AP名錶丟失，其中甚至1名外勤隊長測謊未過，上月底刑大又被爆出在天花板內搜出10年前的槍、毒證物，讓警政署下令「和風」。

    警政署下令政風單位針對新北市警局轄下所有單位進行「聯合機動風紀督導」（和風專案），各分局被翻箱倒櫃，有基層同仁強烈抱怨「根本把自己人當賊」，嚴重打擊基層士氣。

    23日政風單位3度來到新北市某分局偵查隊督導，赫然發現承辦的偵查佐留下疑似「自殺預告」後消失，手機也關機，完全找不到人，該偵查佐的妻子在手機內看到訊息哭得不成人形，新北市警局也傾盡全力找人。

    警方調閱相關監視器，發現失蹤的偵查佐當日早上有來上班，但8點多就離開分局前往搭捷運，抵達北市後便漫無目的遊走，沿途丟棄自己的提款卡、證件等物品，甚至行經台北市某派出所時，還朝大門怒擲自己的服務證洩憤。

    在北市遊蕩3小時後，該員又步行回新北市，監視器顯示他行經土城、三峽、鶯歌，期間還至土城永福岩參拜，24日又搭車跑到桃園中壢，最後被鎖定行蹤，順利將他從中壢帶回。據了解，該員因為「和風」已做了不少次心理諮商，被找到時神情呆滯，情緒明顯低落，目前先令其放假休養，警方後續將評估是否調整職務。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    館長案證物「AP」名表失蹤 侯友宜：釐清為疏忽或故意
    2021/01/19 12:11

    館長案證物「AP」名表失蹤 侯友宜：釐清為疏忽或故意
    館長槍擊案「AP」名表證物丟了！ 新北警︰50萬和解、懲處人員
    2021/01/18 21:03

    館長槍擊案「AP」名表證物丟了！ 新北警︰50萬和解、懲處人員

    桃園市心最佳選擇 中路重劃區買氣旺
    香港尖沙咀強盜案 有沒有港方幫助中檢都將依法追訴
    2019/12/23 12:52

    香港尖沙咀強盜案 有沒有港方幫助中檢都將依法追訴
    赤道幾內亞副總統攜鉅款名錶入境 遭巴西扣留查來源
    2018/09/18 09:01

    赤道幾內亞副總統攜鉅款名錶入境 遭巴西扣留查來源

    兒童藝術節環形光雕秀 4月先暖身
    偵辦名表失竊 意外扯出黑吃黑銷贓案情
    2016/02/21 14:49

    偵辦名表失竊 意外扯出黑吃黑銷贓案情
    社會今日熱門
    警兒性侵他嗆聲遭檢舉下架 小商人嗆：要玩就遍地開花
    2021/03/24 14:14

    警兒性侵他嗆聲遭檢舉下架 小商人嗆：要玩就遍地開花

    廢電池回收「誠實商店」又遭竊 雲縣公布犯嫌照
    2021/03/24 14:05

    廢電池回收「誠實商店」又遭竊 雲縣公布犯嫌照

    移工裝聾作啞 警比手畫腳拆穿：老闆說你跑掉了
    2021/03/24 14:03

    移工裝聾作啞 警比手畫腳拆穿：老闆說你跑掉了

    台南娃娃機店竊盜案不斷！麻豆警才逮一夥 刑大續追另一組
    2021/03/24 14:21

    台南娃娃機店竊盜案不斷！麻豆警才逮一夥 刑大續追另一組 影片

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播