警署和風專案把自家人當賊？新北偵查佐留訊「不想活了」

寶和會精神領袖邵柏傑（左圖，資料照）去年12月因館長槍擊案被捕，警方當時扣回市價3百萬元的AP精品錶（上圖，同款錶，Audemars Piguet提供），要發還時卻驚傳「遺失」。（資料照）

2021/03/25 12:56

〔記者徐聖倫／台北報導〕新北市警局近日因接連爆出丟失名錶證物、駐地搜出陳年槍毒證物，警政署遂下令新北市轄下各單位進行「和風專案」，而23日某分局拾得物承辦人因受不了三番兩次督導，留給妻子「我不想活了」訊息後消失無蹤，所幸昨晚間在桃園找到人，但情緒依舊不穩，現已讓他暫時放假休養。

據悉，由於館長陳之漢槍擊案引發社會矚目，新北市刑警大隊為揪出幕後黑手，對竹聯幫寶和會進行一連串掃蕩，不料過程中卻將價值300萬的AP名錶丟失，其中甚至1名外勤隊長測謊未過，上月底刑大又被爆出在天花板內搜出10年前的槍、毒證物，讓警政署下令「和風」。

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警政署下令政風單位針對新北市警局轄下所有單位進行「聯合機動風紀督導」（和風專案），各分局被翻箱倒櫃，有基層同仁強烈抱怨「根本把自己人當賊」，嚴重打擊基層士氣。

23日政風單位3度來到新北市某分局偵查隊督導，赫然發現承辦的偵查佐留下疑似「自殺預告」後消失，手機也關機，完全找不到人，該偵查佐的妻子在手機內看到訊息哭得不成人形，新北市警局也傾盡全力找人。

警方調閱相關監視器，發現失蹤的偵查佐當日早上有來上班，但8點多就離開分局前往搭捷運，抵達北市後便漫無目的遊走，沿途丟棄自己的提款卡、證件等物品，甚至行經台北市某派出所時，還朝大門怒擲自己的服務證洩憤。

在北市遊蕩3小時後，該員又步行回新北市，監視器顯示他行經土城、三峽、鶯歌，期間還至土城永福岩參拜，24日又搭車跑到桃園中壢，最後被鎖定行蹤，順利將他從中壢帶回。據了解，該員因為「和風」已做了不少次心理諮商，被找到時神情呆滯，情緒明顯低落，目前先令其放假休養，警方後續將評估是否調整職務。

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