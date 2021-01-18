館長槍擊案「AP」名錶證物丟了！ 新北警︰50萬和解、懲處人員

館長槍擊案警逮捕綽號「小寶」的44歲前會長邵柏傑（右），扣回的證物其中包含邵嫌要價數十萬元的「AP」精品錶，如今卻丟失。（資料照）

2021/01/18 21:03

〔記者徐聖倫／新北報導〕去年8月「館長」陳之漢遭槍擊案，新北市刑警大隊查出槍手劉丞浩與竹聯幫寶和會關係密切，12月進行掃蕩，逮捕綽號「小寶」的44歲前會長邵柏傑，扣回的證物其中包含邵嫌要價數十萬元的「AP」精品錶，如今卻丟失，對此新北市刑大承認確有此事，也承認疏失，針對承辦人員已祭出懲處。

據了解，去年8月28日館長在林口街頭遭槍擊，檢警成立專案小組展開調查，雖然槍手劉丞浩帶槍投案，但警方另查出在案發隔日，邵嫌召集現任會長林修伯、副會長梁智勝，與10餘名幫眾於北市敦化南路據點開會，不排除是為館長案商討後續。

請繼續往下閱讀...

警方去年2波掃蕩，分別將邵、林、梁等寶和會主要骨幹逮捕歸案，另也逮捕10多名幫眾。偵訊時，眾人對館長案一概稱不知，完全否認幕後黑手一事。另警方扣回多項證物，其中包含邵嫌的「AP」名錶，後發現此錶與案件無關，邵嫌領回證物時，卻發現錶竟不翼而飛。

新北市刑大表示，關於邵嫌的錶遺失一事，警方確實有疏失，錶的確切價格，邵嫌稱已買了多時不記得，依照AP名錶的市場價格，市刑大與邵嫌雙方以50萬元達成和解，市刑大也表示對相關承辦人員進行懲處，承諾未來會加強教育，以避免再犯。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法