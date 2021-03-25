民進黨幹部家族企業驚傳跳票 積欠194家廠商近4億貨款

以園藝五金起家的金屯五金，就位於台17線彰化福興段。（記者劉曉欣攝）

2021/03/25 12:32

［記者劉曉欣／彰化報導］以園藝五金起家的彰化縣福興鄉金屯五金驚傳跳票危機，目前已知有194家上游廠商被積欠將近4億元的貨款，受害廠商已向彰化調查站報案，受害廠商認為金屯五金在台只採購不生產，疑似惡意倒閉，掏空在台資產，把錢搬到越南；但金屯五金副總、民進黨美西黨部主委許維鈞接受記者電訪強調，他人在台灣，就是有處理的誠意，絕無超貸、掏空等情事，預計4月下旬召開債權會議！

許維鈞：2月已口頭請辭黨職

金屯五金位於台17線彰化福興段，由許金鈍在1974年創業，後來轉往越南、美國、德國發展，並取得越南申准上市許可，目前由二代接班，負責人許廷鑫長住越南，副總許維鈞去年6月返台後，就一直待在台灣，許家兩代都是民進黨的支持者，許維鈞也是民進黨美西黨部主委，對此，許維鈞受訪時表示，他今年2月就已經口頭請辭黨職，目前在進行後續相關作業。

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強調人在台灣 有誠意解決事情

金屯五金今年陸續傳出跳票，上游廠商收不到貨款，才驚覺金屯五金的資金與營運出現狀況，又在本月12日發現金屯五金被台灣票據交換所列為「拒絕往來戶」，受害廠商紛紛串連，目前已知有194家廠商被積欠貨款，積欠金額為3.88億，廠商得知金屯五金向多家銀行貸款達5.8億元，廠商擔心金屯五金有惡意倒閉之嫌，因此聯合向彰化調查站報案。

許維鈞今天接受訪問時表示，他人留在台灣，就是有誠意解決事情，他在公司主要負責採購與技術研發，當初也是根據數據需求，再來採購原物料與零配件，由於金屯五金所生產的產品以外銷為主，先是受到美金匯率波動減少1成收入，又受到疫情影響，海運貨櫃根本搶不到，尤其在去年11、12月最為嚴重，在貨物出不去的情況下，才會出現資金的周轉不靈，目前也在爭取銀行的協商。

針對外界所說金屯五金的超貸部分，許維鈞澄清，所有貸款都是經過銀行許可，都是符合紓困計畫，部分人士指控超貸是因為他的黨職身分，這完全都是惡意的誤導。

以園藝五金起家的金屯五金，就位於台17線彰化福興段。（記者劉曉欣攝）

金屯五金副總許維鈞強調，他人在台灣，就是有誠意解決事情。（資料照，記者劉曉欣攝）

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