為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    民進黨幹部家族企業驚傳跳票 積欠194家廠商近4億貨款

    以園藝五金起家的金屯五金，就位於台17線彰化福興段。（記者劉曉欣攝）

    以園藝五金起家的金屯五金，就位於台17線彰化福興段。（記者劉曉欣攝）

    2021/03/25 12:32

    ［記者劉曉欣／彰化報導］以園藝五金起家的彰化縣福興鄉金屯五金驚傳跳票危機，目前已知有194家上游廠商被積欠將近4億元的貨款，受害廠商已向彰化調查站報案，受害廠商認為金屯五金在台只採購不生產，疑似惡意倒閉，掏空在台資產，把錢搬到越南；但金屯五金副總、民進黨美西黨部主委許維鈞接受記者電訪強調，他人在台灣，就是有處理的誠意，絕無超貸、掏空等情事，預計4月下旬召開債權會議！

    許維鈞：2月已口頭請辭黨職

    金屯五金位於台17線彰化福興段，由許金鈍在1974年創業，後來轉往越南、美國、德國發展，並取得越南申准上市許可，目前由二代接班，負責人許廷鑫長住越南，副總許維鈞去年6月返台後，就一直待在台灣，許家兩代都是民進黨的支持者，許維鈞也是民進黨美西黨部主委，對此，許維鈞受訪時表示，他今年2月就已經口頭請辭黨職，目前在進行後續相關作業。

    強調人在台灣 有誠意解決事情

    金屯五金今年陸續傳出跳票，上游廠商收不到貨款，才驚覺金屯五金的資金與營運出現狀況，又在本月12日發現金屯五金被台灣票據交換所列為「拒絕往來戶」，受害廠商紛紛串連，目前已知有194家廠商被積欠貨款，積欠金額為3.88億，廠商得知金屯五金向多家銀行貸款達5.8億元，廠商擔心金屯五金有惡意倒閉之嫌，因此聯合向彰化調查站報案。

    許維鈞今天接受訪問時表示，他人留在台灣，就是有誠意解決事情，他在公司主要負責採購與技術研發，當初也是根據數據需求，再來採購原物料與零配件，由於金屯五金所生產的產品以外銷為主，先是受到美金匯率波動減少1成收入，又受到疫情影響，海運貨櫃根本搶不到，尤其在去年11、12月最為嚴重，在貨物出不去的情況下，才會出現資金的周轉不靈，目前也在爭取銀行的協商。

    針對外界所說金屯五金的超貸部分，許維鈞澄清，所有貸款都是經過銀行許可，都是符合紓困計畫，部分人士指控超貸是因為他的黨職身分，這完全都是惡意的誤導。

    以園藝五金起家的金屯五金，就位於台17線彰化福興段。（記者劉曉欣攝）

    以園藝五金起家的金屯五金，就位於台17線彰化福興段。（記者劉曉欣攝）

    金屯五金副總許維鈞強調，他人在台灣，就是有誠意解決事情。（資料照，記者劉曉欣攝）

    金屯五金副總許維鈞強調，他人在台灣，就是有誠意解決事情。（資料照，記者劉曉欣攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    牛番茄健身房傳無預警倒閉 員工、會員氣炸洗版自救
    2020/12/03 08:53

    牛番茄健身房傳無預警倒閉 員工、會員氣炸洗版自救
    1年被4個販運商跳票8億？ 屏東養殖戶怒譙：捲款投共去了
    2019/12/13 19:24

    1年被4個販運商跳票8億？ 屏東養殖戶怒譙：捲款投共去了

    「鄉林恆美」城中度假
    韓國瑜遭轟迪士尼、阿諾跳票 韓陣營：給他一點時間嘛！
    2019/10/24 00:54

    韓國瑜遭轟迪士尼、阿諾跳票 韓陣營：給他一點時間嘛！
    啟赫營造跳票 桃園遭波及公共工程金額達11億
    2019/10/04 19:56

    啟赫營造跳票 桃園遭波及公共工程金額達11億

    兒童藝術節環形光雕秀 4月先暖身
    社會今日熱門
    警兒性侵他嗆聲遭檢舉下架 小商人嗆：要玩就遍地開花
    2021/03/24 14:14

    警兒性侵他嗆聲遭檢舉下架 小商人嗆：要玩就遍地開花

    廢電池回收「誠實商店」又遭竊 雲縣公布犯嫌照
    2021/03/24 14:05

    廢電池回收「誠實商店」又遭竊 雲縣公布犯嫌照

    台南娃娃機店竊盜案不斷！麻豆警才逮一夥 刑大續追另一組
    2021/03/24 14:21

    台南娃娃機店竊盜案不斷！麻豆警才逮一夥 刑大續追另一組 影片

    小二生遭補習班老師持棍狂打瘀青 動手老師被解聘
    2021/03/24 17:39

    小二生遭補習班老師持棍狂打瘀青 動手老師被解聘 影片

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播