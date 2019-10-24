韓國瑜遭轟迪士尼、阿諾跳票 韓陣營：給他一點時間嘛！

2019-10-24 00:54

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜不斷拋出新點子，繼先前蓋迪士尼、邀請「魔鬼終結者」阿諾來台後，近日又拋出「故宮文物一次展出」、「3000公尺高山插國旗」等想法。對此，韓競選辦公室副執行長孫大千在節目上聽到綠營立委批評阿諾來台等政見跳票時回應，「你給他一點時間嘛，他才當選沒多久」！

孫大千23日在政論節目「新聞面對面中」說，美國華盛頓特區史密斯美國藝術博物館就是一個博物館群，有各式各樣的博物館，「整條街都是博物館！所以韓國瑜有沒有可能，利用故宮的文物，把整個台灣，建更多的場館？」孫大千說，韓國瑜只是希望增加觀光的能量，「也許各位覺得很好笑」，但他認為有些事情，「有創意總比沒創意好、有想法總比沒想法好」、「台灣現在需要的是更多創意跟夢想」。

對此，民進黨立委許智傑當場舉迪士尼、日本早稻田大學和阿諾等事件為例指出，韓國瑜的確「很有想法，但是沒有辦法」。孫大千卻說，早稻田不是沒有辦法，「馬上就會辦」；至於阿諾沒有來台，孫大千更說，是「還沒有辦」，不是「沒有辦」，「你給他一點時間嘛，他才當選沒多久」！

對此，許智傑忍不住大喊，「我已經給他時間了，他現在又要去選總統，我還要給他多少時間」？許智傑也感嘆，韓國瑜天馬行空、天花亂墜，表面說得富麗堂皇，非常漂亮、煽動人心的這種語言，「真的是太會講了」。

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