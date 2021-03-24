長照悲歌！78歲翁悶死照顧50年腦麻女 兒出庭替父求情

被控悶死腦麻女兒的陳翁（戴帽者），今天到高院庭訊後低調離去。（記者楊國文攝）

2021/03/24 18:58

〔記者楊國文／台北報導〕新北市78歲陳姓老翁照顧腦性麻痺女兒長達50年，不捨女兒深夜牙疼哀嚎，又因武漢肺炎疫情嚴重，怕送醫有危險，為了讓女兒從痛苦中解脫，竟用棉被將她悶死，自己則輕生，獲救後向警方自首。台北地院給予陳翁兩度減刑，輕判2年6月，建請總統特赦；高等法院今首度開庭，陳翁兒子替父親求情說，姊姊死亡前1週有心臟跳動不正常情形，若她並非父親害死，是自然死亡，父親豈不是被冤枉了？

陳翁兒子也當庭建請法官，請求審酌有無將父親送交精神鑑定的必要，不過，高院法官質疑，陳翁兒子是代表被害人家屬出庭，但發言似乎有袒護陳翁情形，考慮若有必要，將傳喚陳翁妻子及長女出庭。

請繼續往下閱讀...

高院今天下午開庭審理陳翁殺害腦麻女兒案，被害家屬由陳翁兒子代表出庭。他指稱，案發時，是他打119叫救護車，父親對二姊真的很好，照顧長達50年，二姊在死亡前一週即出現心臟跳動不正常，而且她在殯儀館看起來是睡覺狀態，「姊姊若是自然死亡，則爸爸會被成被害人，對他不公平」。

檢方起訴指控，陳翁二女兒出生時，即患有先天性重度腦性麻痺，無法言語，也無法自行進食、行動，長年臥床，往返醫院就診非常困難，又長期未獲主管機關提供相關的照顧需求與服務，生活起居仰賴父母照顧。

去年2月，陳翁原有意將二女兒送醫治療牙痛，但長女告訴他，二女兒平日服用不少鎮靜劑，可能難以麻醉拔牙，而且當時疫情嚴重，無法送醫就診，陳翁因此未將她送醫治療牙疾。

去年2月29日晚間9點，陳翁在新北市新店區住處聽見二女兒牙痛不適呻吟，想到她長期臥床、為病所苦，止痛藥已無法緩解疼痛，為了讓女兒解脫苦痛，竟起殺機，以棉被掩住她的口鼻，致窒息死亡。自己則輕生，陷入昏睡。

3月1日上午6點30分，陳妻發現陳翁精神恍惚，緊急聯繫兒子、長女返家打119呼救，但警消到場時，陳女已死亡，陳翁送醫數日後才清醒，向警方自首犯罪，法官一審依殺人罪輕判2年6月，且建請總統特赦。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

被控悶死女兒的陳翁庭後低調未受訪，搭小黃離去。（記者楊國文攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法