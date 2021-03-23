嘉義高鐵大道大貨車與轎車相撞 1醫檢師無生命跡象

嘉義高鐵大道發生嚴重車禍。（記者林宜樟攝）

2021/03/23 18:45

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣高鐵大道與麻大路交叉口，今晚上6點多發生一起重大車禍，載滿農產的大貨車與小轎車發生嚴重事故，小轎車駕駛一度受困夾在車內，救援人員稍早救出已無生命跡象，準備送醫，目前初步了解，駕駛為嘉義市一間醫院的女性醫檢師。

嘉義高鐵大道發生嚴重車禍。（記者林宜樟攝）

嘉義高鐵大道發生嚴重車禍。（記者林宜樟攝）

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