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    破壞佛像、偷香油錢 竊嫌怨稱因佛祖沒庇佑醫好腳病

    警方查獲吳姓男子涉破壞小廟壇內佛像、偷走香油錢。（圖：民眾提供）

    警方查獲吳姓男子涉破壞小廟壇內佛像、偷走香油錢。（圖：民眾提供）

    2021/03/23 18:47

    〔記者王俊忠／台南報導〕台南市東區小東路與東興路口1間供奉佛祖神像的小廟壇，22日清晨廟方主委敬茶時發現神像遭到破壞、香油錢被偷走，許多網民在網路社群議論紛紛。警方獲報調閱監視器影像、查出是1名吳姓中年男子所為，昨晚訊後依竊盜罪嫌送辦。

    據了解，吳男說他會這麼做，是因為之前自己的腳感染蜂窩性組織炎，有向此小廟壇佛祖祈求，佛祖說會庇佑他醫好傷病，後來卻沒有醫好，才會以此洩憤。

    許多網友在網路社群痛批竊賊好大膽，連神像都敢破壞、偷香油錢，一定會有報應。

    警方調查，位於東區小東路與東興路口的小廟壇，是附近1位廟方主委興建、供奉佛祖神像，多年來一直護佑當地居民。但22日清晨廟方主委依慣例到廟前敬茶時，竟發現廟內佛像遭到破壞、原本鎖在廟壇內的錢箱也被毀損，錢箱裡約1千元香油錢被竊取，主委就向警派出所報案。

    南市警一分局莊敬派出所所長黃祥賓帶警員楊棨翔、朱晉廷、徐立昇等人積極追緝、調閱附近監視器影像，發現22日凌晨3點許有1名騎腳踏車的男子涉有重嫌，該男騎腳踏車到場、拿起1條鐵條破壞廟壇上的門，再用鐵條破壞佛像，又將手伸進廟壇內的錢箱偷香油錢，得手後騎腳踏車沿小東路往東方向逃逸。

    警方掌握竊嫌影像並擴大在附近訪查居民，終於得知竊嫌是1名住在永康地區的吳姓男子（54歲），於22日傍晚查獲吳嫌，吳嫌坦承犯案，1千元已花用、剩下1百多元。

    監視器影像發現吳姓男子涉破壞小廟壇內佛像、偷走香油錢。（圖：民眾提供）

    監視器影像發現吳姓男子涉破壞小廟壇內佛像、偷走香油錢。（圖：民眾提供）

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