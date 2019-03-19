香油錢釣魚手法再現 兄妹檔再纏上同間福德祠…

2019-03-19 12:48

［記者陳彥廷／屏東報導］崁頂鄉福德祠的香油錢再度遭竊，廟方人員清點未遭竊走的紙幣，發現上方殘留有膠性物質，疑似採「釣魚」手法，調閱監視器後，發現1女1男先後前往福德祠內行竊，警方一查，竟發現是同一對兄妹檔食髓知味，因毒癮癮頭發作，卻又沒錢買毒，只好再次用舊手法，再度行竊曾被他們偷過的土地公香油錢。

警方表示，員警受理福德祠主委報案後調閱相關監視器，掌握犯嫌型容樣貌、衣著特微及犯案騎乘的交通工具車牌，再依據得手後逃逸路線，發現2嫌行竊時均以同1部機車代步，由於該福德祠也曾被以「釣魚」手法偷過香油錢，警方懷疑就是同1對竊嫌。

經警方進一步比對作案機車及監視器畫面，認為就是設籍竹田鄉的43及40歲葉姓兄妹檔，兩人有多項竊盜、毒品前科，經警方掌握2嫌行蹤後向屏東地檢署聲請搜索票前往2嫌竹田鄉住家執行搜索，並當場在葉男房間查獲安非他命吸食器及行竊所用工具，案經偵詢後二嫌坦承吸毒及竊案，初篩二嫌之尿液均呈現二級毒品安非他命陽性反應。

警方指出，葉姓兄妹2嫌去年曾前往該福德祠以相同的自備黏錢器具，以「釣魚手法」竊取香油錢，並遭崁頂所偵破移送，但沒想到兩人食髓知味，又因欠錢購買毒品，竟把歪腦筋動回同1間土地公廟，警方訊後依毒品危害防制條例罪移送及竊盜罪函請法辦。

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