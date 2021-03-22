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    G奶女老闆揪姊妹淘拍爆乳照吸客 警突襲查獲性交易

    按摩坊女老闆親拍G奶爆乳照在LINE上攬客。（圖：民眾提供）

    按摩坊女老闆親拍G奶爆乳照在LINE上攬客。（圖：民眾提供）

    2021/03/22 19:44

    〔記者王俊忠／台南報導〕台南市東區中華東路1家越南新住民經營的「按摩坊」暗藏色情性交易，陳姓女老闆還親拍「G奶」的火辣爆乳照在LINE上向好友推播；同時揪同鄉姊妹淘一起拍清涼露乳照攬客。警方獲報、暗中埋伏，利用尋芳客入內消費、抓準時機進入搜查，逮到1女服務生與男客完成性交易，依妨害風化罪嫌函辦女老闆；兩女服務生與1男客則依違反社維法裁罰。

    南市一分局警方先前獲報這家越南女按摩坊在「LINE」好友推播，封面照片有多張女子穿著性感火辣露乳照，並在照片中寫有「奶G」、「大奶」等暗示性交易的訊息。警方持續蒐證、向台南地院聲請搜索票，並在21日凌晨到該按摩坊埋伏，發現有尋芳客進入消費，警方隨即抓準時機突襲進入店內搜索。

    警方在店內查獲1名阮姓女服務生與林姓男客甫完成全套性交易，並在店內廁所搜獲兩團擦拭過精液的衛生紙團；在場另1名黎姓女服務生也在3月初曾與林男從事全套性交易，一併帶回調查，並通知越南裔的陳姓女老闆到場說明。

    警方調查認為按摩坊女老闆涉意圖營利、媒介或容留他人做性交易服務，訊後依刑法妨害風化罪嫌函送法辦；1男客及兩名女服務生訊後均依違反社維法裁罰。

    警方指出，該按摩坊在「LINE」好友推播的照片極裸露具性暗示性，有多張照片居然是女老闆本人，女服務生都是她的同鄉姐妹淘。該店在包廂內均設有監視器螢幕、隨時查看店外與大廳動態，店內大門口設有電鎖遙控門，規避警方查緝，但警方積極蒐證、查緝，終能打擊不法色情歪風。

    按摩坊在LINEPO女服務生爆乳照吸引客人目光。（圖：民眾提供）

    按摩坊在LINEPO女服務生爆乳照吸引客人目光。（圖：民眾提供）

    警方查獲越南女服務生涉與男客做色情按摩性交易。（圖：民眾提供）

    警方查獲越南女服務生涉與男客做色情按摩性交易。（圖：民眾提供）

    警方在按摩坊廁所內搜獲擦過精液的衛生紙團。（圖：民眾提供）

    警方在按摩坊廁所內搜獲擦過精液的衛生紙團。（圖：民眾提供）

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