為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    士林警分局中午驚傳火警 出動6輛消防車滅火

    士林分局驚傳火警。（記者鄭景議翻攝）

    士林分局驚傳火警。（記者鄭景議翻攝）

    2021/03/22 13:07

    〔記者鄭景議／台北報導〕台北市士林警分局，今日中午驚傳火警，二樓一間辦公室，疑似因為電線走火，起火冒煙，現場警方立刻拿起滅火器將火勢撲滅，消防局獲報後不敢大意，也抵達現場佈起水線，所幸現場未傳出人員傷亡。

    台北市消防局出動6輛消防車1輛救護車到現場，設佈水線後，也疏散現場人員，確定火勢已經撲滅後，目前正持續釐清起火原因。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    世界最大焊接螺帽廠恒耀 仁德廠傳火警燒毀500平方公尺廠房
    2021/03/22 09:25

    世界最大焊接螺帽廠恒耀 仁德廠傳火警燒毀500平方公尺廠房
    又再燒了！台南仁湖橋下雜草火警 漏夜灌救中
    2021/03/21 23:36

    又再燒了！台南仁湖橋下雜草火警 漏夜灌救中
    嘉義市南田市場晚間傳火警 1人緊急撤離
    2021/03/21 21:31

    嘉義市南田市場晚間傳火警 1人緊急撤離
    疑發電機故障 北市博仁醫院驚傳火警
    2021/03/21 15:33

    疑發電機故障 北市博仁醫院驚傳火警
    社會今日熱門
    尖石鄉山林火災延燒29小時 防火巷包圍火點終於熄滅
    2021/03/21 18:41

    尖石鄉山林火災延燒29小時 防火巷包圍火點終於熄滅

    恐怖！山友獨攀日月潭金龍山 竟遭打劫挾持丟包
    2021/03/21 18:19

    恐怖！山友獨攀日月潭金龍山 竟遭打劫挾持丟包

    免具保專案成黑工人數增加原因？ 移民署：依法處置
    2021/03/21 19:43

    免具保專案成黑工人數增加原因？ 移民署：依法處置

    男子疑因感情問題想不開 警察憑經驗找這地方救人
    2021/03/21 20:53

    男子疑因感情問題想不開 警察憑經驗找這地方救人

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播