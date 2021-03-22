士林警分局中午驚傳火警 出動6輛消防車滅火

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士林分局驚傳火警。（記者鄭景議翻攝）
〔記者鄭景議／台北報導〕台北市士林警分局，今日中午驚傳火警，二樓一間辦公室，疑似因為電線走火，起火冒煙，現場警方立刻拿起滅火器將火勢撲滅，消防局獲報後不敢大意，也抵達現場佈起水線，所幸現場未傳出人員傷亡。
台北市消防局出動6輛消防車1輛救護車到現場，設佈水線後，也疏散現場人員，確定火勢已經撲滅後，目前正持續釐清起火原因。
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