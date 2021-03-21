為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    嘉義市南田市場晚間傳火警 1人緊急撤離

    嘉義市南田市場今晚發生火災，起火鐵皮建築陷入火海，幸無人受困。（記者丁偉杰翻攝）

    嘉義市南田市場今晚發生火災，起火鐵皮建築陷入火海，幸無人受困。（記者丁偉杰翻攝）

    2021/03/21 21:31

    〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市南田市場南田路13號今晚8點53分發生火災，起火現場為連棟鐵皮建築，消防局獲報後，派遣蘭潭、第二、東區消防分隊趕往佈水線滅火，目前已侷限火勢，疏散出1位民眾，經救護人員評估後，該位民眾無傷勢婉拒送醫，初步了解已無人員受困，起火原因了解中。

    嘉市南田市場今晚傳火警，蘭潭、第二、東區消防分隊趕往佈水線滅火。（記者丁偉杰翻攝）

    嘉市南田市場今晚傳火警，蘭潭、第二、東區消防分隊趕往佈水線滅火。（記者丁偉杰翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    尖石鄉山林火災延燒29小時 防火巷包圍火點終於熄滅
    2021/03/21 18:41

    尖石鄉山林火災延燒29小時 防火巷包圍火點終於熄滅
    疑發電機故障 北市博仁醫院驚傳火警
    2021/03/21 15:33

    疑發電機故障 北市博仁醫院驚傳火警

    台中最強買房熱區 北屯機捷特區漲聲起
    台中霧峰公墓火燒山7小時 消防員疾呼「掃墓不燒墓」
    2021/03/21 14:02

    台中霧峰公墓火燒山7小時 消防員疾呼「掃墓不燒墓」
    天乾物燥！ 六龜荖濃溪河床大火漏夜撲滅
    2021/03/20 20:44

    天乾物燥！ 六龜荖濃溪河床大火漏夜撲滅
    北市防疫飯店暗夜火警 47名檢疫旅客緊急疏散
    2021/03/19 08:32

    北市防疫飯店暗夜火警 47名檢疫旅客緊急疏散
    社會今日熱門
    彰化和美透天厝清晨火災 7人一度受困搶救送醫
    2021/03/21 08:11

    彰化和美透天厝清晨火災 7人一度受困搶救送醫

    高雄爆人倫血案！被兒子持刀砍傷 老爸全身傷逃出門求救
    2021/03/21 08:55

    高雄爆人倫血案！被兒子持刀砍傷 老爸全身傷逃出門求救

    恆春漁會選舉涉賄選案 游姓樁腳10萬元交保
    2021/03/21 09:08

    恆春漁會選舉涉賄選案 游姓樁腳10萬元交保

    阿里山林火監測未預警？ 林管處：視地被、氣候條件因應
    2021/03/21 09:34

    阿里山林火監測未預警？ 林管處：視地被、氣候條件因應

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播