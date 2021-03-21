嘉義市南田市場晚間傳火警 1人緊急撤離

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嘉義市南田市場今晚發生火災，起火鐵皮建築陷入火海，幸無人受困。（記者丁偉杰翻攝）
〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市南田市場南田路13號今晚8點53分發生火災，起火現場為連棟鐵皮建築，消防局獲報後，派遣蘭潭、第二、東區消防分隊趕往佈水線滅火，目前已侷限火勢，疏散出1位民眾，經救護人員評估後，該位民眾無傷勢婉拒送醫，初步了解已無人員受困，起火原因了解中。
嘉市南田市場今晚傳火警，蘭潭、第二、東區消防分隊趕往佈水線滅火。（記者丁偉杰翻攝）
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