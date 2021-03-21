獨攀日月潭金龍山遭打劫丟包9小時驚恐脫困 警方鎖定2男子涉案

彰化民眾獨自到南投魚池鄉金龍山，在第二涼亭停車場停完車出發健行，竟遭打劫挾持，載往仁愛鄉山區丟包。（記者劉濱銓翻攝）

2021/03/21 19:32

［記者劉濱銓／南投報導］日月潭風景區知名景點金龍山19日傳出彰化20多歲的夏姓男護理師在健行時竟遭2名歹徒打劫，除搶走現金1400多元、盜領金融卡4萬多元，還將人蒙眼、綁住雙手載往仁愛鄉山區丟包，夏男在山區驚恐迷走9小時下山，後來遇到民眾協助報案才獲救，警方已鎖定2名有毒品前科的涉案男子，全力追緝中。

警方調查，夏男19日獨自開車前往金龍山半山腰的第二涼亭，約10點多抵達，疑因健行落單，竟被2名臨時起意的嫌犯鎖定，11點多就控制夏男，不僅搶走現金1400多元、金融卡、手機，取得提款密碼，還以頭套蒙臉遮住眼睛，束帶綁住雙手，並開走夏男車輛。

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夏男被控制後，完全搞不清方向，就連被載走，也不知坐在哪輛車，約下午2點多，才被載往仁愛鄉中正村十分偏僻的卓社林道路上丟包，夏男獲釋待歹徒離去，約3點才開始徒步下山，惟雙手遭綑綁，對當地完全陌生，還一度走錯路，入夜後一路驚恐摸黑下山。

約晚間9點終於遇到民宅，無奈是戶獨居老人，還沒有電話，只能繼續走，最後半夜11、12點才遇到民眾，協助報案求援，事後夏男僅有手部遭束帶綑綁的瘀傷，幸無脫水或其他傷勢。

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