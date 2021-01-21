脫光壓著硬喊「我想要」！他爆料：差點被知名YouTuber強姦

一名男網友在Dcard上爆料，聲稱差點遭知名YouTuber性侵。左圖是原PO聲稱與該YouTuber當時的合照。（圖擷取自Dcard）

2021/01/21 01:07

〔即時新聞／綜合報導〕一名網友日前在匿名論壇「Dcard」上爆料，自稱與某知名YouTuber認識2年後，2019年底約好一起逛新北市歡樂耶誕城，也說好會在對方家中借宿一晚，沒想到對方脫光衣服表明「很想要」，原PO差點被「硬上」，一番掙扎後才沒讓對方得逞，但他坦言，這事在他心裡留下陰影，甚至還要服藥；引起網友熱烈討論。

這名男網友19日晚間在Dcard上爆料，自稱和某位「很會吃」的YouTuber「A男」在事發前認識已2年，A男曾追求他，他也對A男有好感，但A男是「很夯的公眾人物」，原PO覺得與對方差距太大，只維持普通朋友關係。

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前年底2人相約到板橋逛耶誕城，赴約前幾週原PO就好要在A男家中住一晚。原PO表示，在此之前2人有很長一段時間沒見面，且當初認識時對方還沒爆紅，沒想到再次見面原PO就明顯感覺到對方非常「大頭症」，不但口口聲聲說怕被認出來，拍合照也要求原PO別亂發，原因是怕被知道是同志，影響訂閱數，讓原PO覺得「實在講話太過無腦，所以我對他的好感大幅降低許多，所以我那天與他話不多。」

原PO逛完耶誕城、和其他同行友人道別後到A男家，洗完澡後找不到吹風機，便到A男的房間詢問，沒想到對方隨即將他壓到床上，還脫光衣服表明「我很想要」；原PO說，他當下只覺得噁心，因此嚴詞拒絕， 但對方沒有罷手的意思，他只能一再掙扎，最後才讓A男放棄。

原PO說，他回到客房後相當害怕，馬上將房門反鎖，「當下我腦筋很亂，是空白的，感到十分噁心，曾與他一切的接觸都覺得很噁心，我覺得這2年多的緣分變成了被消費於他的淫念中，彷彿變成了一個很熟悉的壞人。」就這樣原PO輾轉難眠到早上，趁A男不注意趕緊逃離A男家。

原PO說，事情已經過了一年多，雖然看開許多，但還是覺得很噁心，目前還是著身心科的藥，同時也呼籲網友能好好保護自己。網友紛紛猜測該知名Youtuber身分，「兩年內迅速竄紅，很能吃的男ytb...丁丁、豪豪？」、「所以是din²嗎」；也有不少人安慰原PO「是甲沒關係，但不能接受強上」、 「希望你早日走出陰影」、「這種事不能姑息，原PO加油」。

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