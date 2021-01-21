為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    脫光壓著硬喊「我想要」！他爆料：差點被知名YouTuber強姦

    一名男網友在Dcard上爆料，聲稱差點遭知名YouTuber性侵。左圖是原PO聲稱與該YouTuber當時的合照。（圖擷取自Dcard）

    一名男網友在Dcard上爆料，聲稱差點遭知名YouTuber性侵。左圖是原PO聲稱與該YouTuber當時的合照。（圖擷取自Dcard）

    2021/01/21 01:07

    〔即時新聞／綜合報導〕一名網友日前在匿名論壇「Dcard」上爆料，自稱與某知名YouTuber認識2年後，2019年底約好一起逛新北市歡樂耶誕城，也說好會在對方家中借宿一晚，沒想到對方脫光衣服表明「很想要」，原PO差點被「硬上」，一番掙扎後才沒讓對方得逞，但他坦言，這事在他心裡留下陰影，甚至還要服藥；引起網友熱烈討論。

    這名男網友19日晚間在Dcard上爆料，自稱和某位「很會吃」的YouTuber「A男」在事發前認識已2年，A男曾追求他，他也對A男有好感，但A男是「很夯的公眾人物」，原PO覺得與對方差距太大，只維持普通朋友關係。

    前年底2人相約到板橋逛耶誕城，赴約前幾週原PO就好要在A男家中住一晚。原PO表示，在此之前2人有很長一段時間沒見面，且當初認識時對方還沒爆紅，沒想到再次見面原PO就明顯感覺到對方非常「大頭症」，不但口口聲聲說怕被認出來，拍合照也要求原PO別亂發，原因是怕被知道是同志，影響訂閱數，讓原PO覺得「實在講話太過無腦，所以我對他的好感大幅降低許多，所以我那天與他話不多。」

    原PO逛完耶誕城、和其他同行友人道別後到A男家，洗完澡後找不到吹風機，便到A男的房間詢問，沒想到對方隨即將他壓到床上，還脫光衣服表明「我很想要」；原PO說，他當下只覺得噁心，因此嚴詞拒絕， 但對方沒有罷手的意思，他只能一再掙扎，最後才讓A男放棄。

    原PO說，他回到客房後相當害怕，馬上將房門反鎖，「當下我腦筋很亂，是空白的，感到十分噁心，曾與他一切的接觸都覺得很噁心，我覺得這2年多的緣分變成了被消費於他的淫念中，彷彿變成了一個很熟悉的壞人。」就這樣原PO輾轉難眠到早上，趁A男不注意趕緊逃離A男家。

    原PO說，事情已經過了一年多，雖然看開許多，但還是覺得很噁心，目前還是著身心科的藥，同時也呼籲網友能好好保護自己。網友紛紛猜測該知名Youtuber身分，「兩年內迅速竄紅，很能吃的男ytb...丁丁、豪豪？」、「所以是din²嗎」；也有不少人安慰原PO「是甲沒關係，但不能接受強上」、 「希望你早日走出陰影」、「這種事不能姑息，原PO加油」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    染髮劑誤當洗面乳 日本網紅洗完慘成「茄子臉」
    2021/01/09 22:57

    染髮劑誤當洗面乳 日本網紅洗完慘成「茄子臉」
    網紅汙衊「拿吃剩的菜來賣」 吃到飽餐廳老闆請願制裁假新聞
    2020/12/18 01:09

    網紅汙衊「拿吃剩的菜來賣」 吃到飽餐廳老闆請願制裁假新聞

    自住買房這樣挑 工法如實呈現最安心
    哭哭！30萬粉臉書粉專被刪除 網紅小玉急喊：怎麼辦？
    2020/05/27 23:35

    哭哭！30萬粉臉書粉專被刪除 網紅小玉急喊：怎麼辦？
    泰網紅怒轟「台式打拋肉」笑翻網友 釣出苗博雅留言
    2020/05/03 00:28

    泰網紅怒轟「台式打拋肉」笑翻網友 釣出苗博雅留言

    在台南善化 開始被羨慕【居賢林園】
    社會今日熱門
    翻案？！檢方重查「諸慶恩案」 有問題將替死者伸冤
    2021/01/20 06:41

    翻案？！檢方重查「諸慶恩案」 有問題將替死者伸冤

    打詐大搜索 博弈大亨陳盈助到案
    2021/01/20 05:30

    打詐大搜索 博弈大亨陳盈助到案

    中華海員總工會選舉 爆無效票爭議
    2021/01/20 05:30

    中華海員總工會選舉 爆無效票爭議

    刑期4年8月 坐牢1年12天 魏應充假釋出獄
    2021/01/20 05:30

    刑期4年8月 坐牢1年12天 魏應充假釋出獄

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播