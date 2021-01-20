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    戀童累犯出獄又拐3歲男童性侵 這回判刑10年

    中壢警方去年5月帶回涉嫌拐走3歲男童的陳姓男子。（記者李容萍翻攝）

    中壢警方去年5月帶回涉嫌拐走3歲男童的陳姓男子。（記者李容萍翻攝）

    2021/01/20 18:24

    〔記者余瑞仁／桃園報導〕曾犯下對未滿14歲少年性侵、判刑12年的41歲陳姓男子，2017年刑滿出獄後，去年5月16日在桃園市中壢區1家大賣場誘拐落單的3歲男童，帶往大溪區中正公園脅迫口交性侵，且將精液裝袋帶走滅證；男童述說被害過程哭訴「不想吃雞雞」，桃園地院法官認為男童僅3歲，若非親身經歷、難以說出受害過程，審結依對未滿14歲之男子為性交罪將陳男判處10年徒刑。可上訴。

    判決指出，陳男去年5月16日下午在中壢區1家大賣場，發現1名3歲男童家人走失，上前搭訕獲知男童與阿嬤一起出門，佯稱要帶他去找阿嬤，卻騎車一路將男童載到大溪區中正公園後加以性侵，陳擔心留下跡證，還用事前就準備好的塑膠袋，將自己射出的精液裝在裡面帶走。

    陳男逞慾後將男童丟包在公園，警方獲報追查，隔天在新竹市逮到陳男送辦，檢方當時聲請羈押，經法官以嫌疑重大裁定收押；陳男被起訴後於審理時，坦承誘拐男童到公園對他口交，但否認自己曾用嘴含男童下體，其他行為都沒有做，也沒有射精。

    但法官查出，男童獲救後曾對家人說「不想吃雞雞」、「不喜歡、臭臭的」，還說當時曾大哭、而且會痛等。法官認為，顯見陳男當時有違反男童意願而為性侵。判決指出，男童年僅3歲，對於男女肢體、身體或性行為，根本毫無經驗，若非親身經歷，殊難表達受害過程；加上刑事局鑑定男童下體採到的唾液與陳男的DNA相符，認定陳犯行明確。

    法官認為，陳曾有性侵男童前科，出獄後又犯誘拐男童性侵罪行，對被害人造成身心難以抹滅的陰影，且犯後否認，審結依對未滿14歲男子為強制性交罪，且為累犯，判處有期徒刑10年。

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