拒繳407萬稅罰款卻轉走上億房產 建設公司老闆遭管收

台南駿天第建設公司張姓負責人（右米色外套者）積欠國家四０七萬餘元稅、罰款拒不繳納遭到管收。（記者王俊忠翻攝）

2021/01/20 11:00

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市安平區1家駿天第建設公司的張姓負責人涉積欠2018年度營業稅與罰鍰、2018、2019年度營利事業所得稅及罰鍰、2018、2019年度全民健保費共約407萬餘元，行政執行官發現張男之前曾將5筆市值上億元的土地建物移轉給股東，卻一直拖延不繳納欠稅款，行政執行署台南分署近日通知他到場、訊問後認定符合管收事由，向法院聲請管收獲准。

行政執行署台南行政執行官調查發現，駿天第建設公司的張姓負責人（男，60歲）曾於2018年間將5筆位於台南安平區的土地及建物移轉給股東或第3人，估計總價值超過上億元，足以清償全部欠稅、欠費。執行官詢問張男移轉土地建物給股東的原因為何？張男答稱，是為了對股東交代，因此將公司名下的不動產移轉給股東作為股東的保障。執行官認為張男的過戶行為及陳述顯然不合常情。

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此外，行政執行官又調查發現張男於2020年9月至11月間將合計380萬2000元的款項存入張男原來擔任負責人的公司，執行官訊問時，張男雖辯稱是給付工程款，但張男也自己承認擔任該家公司的顧問，顯見張男移轉存款的目的是在避免被強制執行。

行政執行署台南分署於19日通知張男到場，行政執行官訊問後，認定符合「顯有履行義務之可能，故不履行」及「就應供強制執行之財產有隱匿或處分的情事」管收事由，留置張男並向台南地方法院聲請管收，法官於下午5點多裁准送進管收所。

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