「2021渣打臺北公益馬拉松」周日開跑 交通管制措施出爐

「2021渣打臺北公益馬拉松」交通管制時間。（記者劉慶侯翻攝）

2021/01/19 11:26

〔記者劉慶侯／台北報導〕渣打國際商業銀行及中華民國路跑協會，將在24日（星期日）4時至14時舉辦「2021渣打臺北公益馬拉松」賽事，預計參加選手人數達2萬9千人，路跑行經北市五個行政區域，台北市警方屆時將進行人車管制。

警方表示，活動將於當（24）日5時55分從凱達格蘭大道起跑，賽事沿線行經中山南路、愛國東路、杭州南路、信義路、中山南北路、北安路、明水路、樂群一路、堤頂大道、麥帥二橋、環東大道、塔悠路等市區（高架）道路，及百齡橋至南湖大橋之基隆河左、右岸河濱公園自行車道」。

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北市警局為維護交通秩序與活動安全，將實施交通管制，禁止人、車（含自行車）通行或穿越路口。另管制道路範圍內之公車候車處將暫停服務。

警方表示，屆時改道動線及替代道路如下：

一、愛國東路（杭州南路至中山南路）往西車流：改道行駛金山南路（往南）→右轉和平東路→右轉羅斯福路→左轉愛國西路。

二、欲穿越中山南（北）路往東車輛：

（一）汽車：改道忠孝西路車行地下道、市民高架道或於民族西路左轉中山北路調撥車道，接北安路往東續行。

（二）機車：改道忠孝西路車行地下道或於民族西路左轉中山北路調撥車道，接北安路往東續行。

三、欲穿越中山南（北）路往西車輛：

（一）汽車：改道忠孝西路車行地下道、市民高架道或改道大直橋改道北安路往西續行。

（二）機車：改道忠孝西路車行地下道或於民族東路右轉中山北路，至中山橋下迴轉後往西續行。

四、堤頂大道（舊宗路至麥帥二橋）北往南車流：改道行駛舊宗路。

五、麥帥二橋往市區車流：改道行駛麥帥一橋續行往西。

六、環東高架道路往西車流：改道行駛忠孝東路、南港路或南京東路。

七、塔悠路南往北車流：改道南京東路接三民路續行往北。

「2021渣打臺北公益馬拉松」，車輛改道路線示意圖。（記者劉慶侯翻攝）

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