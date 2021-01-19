舉頭三尺有監視器！撿到日婦人錢包拿走現金、包塞郵筒 他吃官司

日籍婦人於埔里鎮市區中正路遺失錢包，林姓男子路過撿到，卻不送交警方，除將現金據為己有，更將錢包亂塞進郵筒，犯行都被監視器拍下。（記者佟振國翻攝）

2021/01/19 08:56

〔記者佟振國／南投報導〕我的錢包不見了，裡面還有居留證！1名台裔日籍婦人日前於南投縣埔里鎮中正路遺失錢包，內有重要的居留證，焦急報警協尋，原來是48歲林姓男子騎自行車路過撿到卻不送交警局，反而拿走裡面現金4800元，又將錢包塞進郵筒，過程全被附近民宅監視器拍下，警方循線通知林男到案說明，他才驚覺「舉頭三尺有監視器」，坦承不諱，為了一時貪念，得吃上官司。

據了解，已歸化日籍的婦人日前騎車經過埔里市區中正路不慎遺失隨身錢包，內有現金4800元、多張信用卡之外，還有重要的居留證，焦急萬分，向埔里分局報案協尋。

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埔里派出所員警帶著婦人沿著中正路尋找錢包可能遺失的地點，並沿途調閱多戶民宅與路口監視器，終於發現1名男子騎自行車經過，疑似撿起地上的錢包，打開檢查翻找後就放進自己的口袋，再騎車離開，警方推斷行經路線，再調出男子更清楚的臉部畫面，循線掌握林男身分，通知他到案說明。

林男才驚覺「舉頭三尺有監視器」，犯行全都錄，眼見無法抵賴，坦承不諱，當發現地上有錢包時撿起查看，將現金4800元據為己有，路過和平東路的郵局前，即隨手將婦人的錢包塞進郵筒裡，以為神不知鬼不覺，也不管失主是否焦急尋找，林男被依侵占遺失物罪嫌送辦，得為自己的一時貪念付出代價。

婦人表示，丟錢事小，但相關的信用卡甚至最重要的居留證都得重辦，公文往返勞心又勞力，還有被盜刷、冒用證件的風險，非常感謝波麗士大人的貼心幫忙，迅速找回錢包，讓她不用擔驚受怕。

林男在中正路拾獲婦人遺失的錢包，立即打開檢查錢包內的物品，再騎車離開。（記者佟振國翻攝）

我只收信不收錢包啦！林姓男子拾獲婦人遺失錢包，不送交警局，而是取走現金後，就將錢包塞進路過的郵筒。（記者佟振國攝）

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