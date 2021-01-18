桃園市消防節慶祝活動 表揚64名工作楷模

桃園市長鄭文燦今天出席桃園市消防局的慶祝119消防節活動，會中表揚消防、義消楷模、績優防火宣導及績優消防志工等64名工作楷模。（記者陳恩惠攝）

2021/01/18 23:00

〔記者陳恩惠／桃園報導〕桃園市政府消防局慶祝119消防節，在今日表揚消防、義消楷模、績優防火宣導及績優消防志工等64名工作楷模，市長鄭文燦感謝他們在第一線為消防工作的付出，全力協助疫情後送勤務，他同時也感謝永大扶輪社捐贈造價400萬元「救護模擬情境教室」，運用科技融入救護情境，讓救護員可在訓練過程中身歷其境，產生最大的教學效果，有助提升緊急救護質量。

他表示，桃園升格以來消防績效不斷提升，過去年平均火災發生數約1600餘件，至今已下降至1500件，火災死傷人數也逐年減少，代表綜合防災救災能力大幅提升，據統計，桃園的火災發生件數六都最低，而住宅火災警報器的安裝率截至去年為止已達88％，六都中僅次於北市；在火場安全方面，消防局也強化紀律訓練、團進團出原則、資深帶領資淺同仁、火場停留時間管控、進場出場安全規範等，希望在救災能力提升的同時，火場安全管制也同步提升。

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活動現場展示桃園市多項「消防科技救災救護裝備」，包括涵蓋範圍已達全市90.21％的救災無線電中繼網路、救災現場人員管制的指揮派遣系統、熱顯像儀空拍機、位移監測器、紅外線熱顯像儀、引導型水帶、高階監護電擊器、無線遙控射水砲塔及CPR監測訓練套組等器材，將桃園市消防戰力裝備以多元化方式提供民眾觀摩。

救護科長簡良典介紹，設置於防災教育館3樓「救護模擬情境教室」，透過應用軟體結合高效投影設備，營造出3D立體救護現場虛擬實境，搭配高擬真假人及行動模擬監護儀，使整體救護情境趨近於真實現場患者病徵，能訓練救護人員突發狀況的判斷與應變處置，藉由科技設備，大大提升消防局救護應變能力。

市長鄭文燦（左3）表揚會後在消防局長謝呂泉（右1）及市議員陳治文陪同下，一同聽取消防局同仁介紹「消防科技救災救護裝備」。（記者陳恩惠攝）

市長鄭文燦（右1）感謝永大扶輪社捐贈造價400萬元「救護模擬情境教室」，運用3D科技融入救護情境，讓救護員可在訓練過程中身歷其境，有助提升緊急救護質量。（記者陳恩惠攝）

「救護模擬情境教室」運用3D科技融入救護情境，讓救護員在訓練過程中身歷其境，有助提升緊急救護質量。（記者陳恩惠攝）

桃園市消防局119消防節慶祝活動，會中安排消防服裝與配備走秀時，獲得總統盃健身冠亞軍的大湳分隊隊員陳睿均露出結實肌肉。（記者陳恩惠攝）

這部市價90萬元的熱顯像儀空拍機，是桃園市消防局新穎的「消防科技救災救護裝備」之一。（記者陳恩惠攝）

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