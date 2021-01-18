玩「賽車」機檯太忘我 隨身提袋被幹走仍渾然不知

男子鬼祟出現在遊戲機檯後方找尋下手目標。（擷自爆料公社）

2021/01/18 15:41

〔記者許國楨／台中報導〕台中市許姓男子昨到一中商圈的遊戲機檯店內消費，期間專注玩「賽車」遊戲玩到太忘我，直到遊戲告一段才驚覺內有現金、證件等物品的隨身提袋早不翼而飛，除將竊賊行竊過程的店內監視器影像PO到臉書社團同時報案，警方表示，男子疑似慣竊，已鎖定身分追緝中。

男子見四下無人注意，立即彎身偷走許男的提袋。（擷自爆料公社）

許男昨天下午向轄區第二分局育才派出所報案，表示稍早趁放假到一中商圈一家遊戲機檯店消費，當時將內有現金2千多元、證件及行動電源等物品的隨身提袋放在椅子旁邊，便開始玩「賽車」遊戲，未料可能玩到太專注忘我，等到遊戲告一段落，他轉身想拿提袋物品時，才驚覺提袋已遭竊。

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男子得手後離開。（擷自爆料公社）

而許男在凌晨也將這段店內的監視器畫面PO到臉書社團「爆料公社」，並標註為「一中商圈財物失竊案」，希望藉由廣大社會群眾之力，合力將該竊賊繩之以法。

影片中只見當時許男的確相當專注的在玩遊戲機檯，此時一名戴口罩的男子鬼祟出現在身後，先是裝做若無其事在後方來回走動搜尋，鎖定目標後見四下無人注意，一個彎身就拿走許男的提袋離去；警方對此今天說，已受理該案並完成筆錄製作，經擴大調閱週邊相關路口監視器，已鎖定特定對象追緝中。

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