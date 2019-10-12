偵查不公開？警誤導報案人 撤遭竊爆料影片

2019-10-12 16:16

〔記者劉慶侯／台北報導〕張姓男大生9日到台北市士林夜市逛街，將機車停放在士林捷運站和劍潭捷運站間，被一名年約5、60歲的男子，竊走放在機車上的包包，被害人事後將對方行竊過程張貼上「爆料公社」，將案情爆光並希望提醒民眾注意。不料轄管士林警方竟以「偵查不公開」，反要求被害人將慣竊行竊影片下架，引發爭議。

根據「偵查不公開作業辦法」第5條規定，應遵循偵查不公開原則人員，是指檢察官、檢察事務官、司法警察官、司法警察、辯護人、告訴代理人或其他於偵查程序依法執行職務之人員。前項所稱其他於偵查程序依法執行職務之人員，指檢察官、檢察事務官、司法警察官、司法警察、辯護人及告訴代理人以外，依其法定職務於偵查程序為訴訟行為或從事輔助工作之人員。

18歲張姓男大生，9日晚上7時許，將機車停在士林捷運站下的停車場，離開時忘記帶走一包衣物、鞋子等物品，直到晚上10時許返回牽車時發現東西遭人竊走，氣得張男調閱監視器查看。事後張男的杜姓友人得知，便把對方取得的影片放在爆料公社上。

不料，張男隨後接到警方電話，指說張男和他的友人將影片放在爆料公社上的作法，已嚴重影響「偵查不公開」範疇，恐涉及觸法，要求立即下架，張男受到驚嚇，只得通知友人趕緊將影片撤銷。

士林分局文林派出所表示，警方是10月10日下午1時許受理民眾報案，得知被害人9日晚間將機車停放於文林路停車場，隨身背包放置於機車腳踏墊上遭人取走。派出所接獲報案後即依規定受理及開立報案三聯單，並擴大調閱監視器積極偵辦，目前已鎖定特定對象，刻正循線追查。

另有關派出所請被害人勿在臉書公開案情部分，目的在避免引起嫌犯警覺，以便警方加速緝獲嫌犯歸案。惟說明不夠周延，偵查不公開是僅針對辦案人員，並非當事人，致引發爭議聯想、觀感不佳。

警方表示，將派員向報案人致意及說明偵辦情形；並檢討改進，加強員警教育訓練，精進值勤技巧，以提升為民服務品質。

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