觀音山再傳濫墾 議員怒：五股是偏門的天堂？

五股坑三段約1200坪山坡地，原規劃「廢棄物暫時貯存場」，但已遭廢止設置許可，民眾質疑，業者不但沒有恢復綠化，還有擴大開挖的情況。（新北市議員陳明義提供）

2021/01/17 14:48

〔記者陳心瑜／新北報導〕觀音山最近被民眾發現疑似遭濫墾情形，新北市議員陳明義上山空拍發現，觀音山五股坑三段山坡地以及鄰近的民義路二段，共有兩處疑遭濫墾，山頭禿了大塊，從空拍清楚可見土石裸露痕跡、待命機具，陳明義在臉書發文並嘲諷說「五股是偏門的天堂」，希望市府強力執法。

五股坑三段約1200坪山坡地，去年有業者申請作為「廢棄物暫時貯存場」，因應樹林焚化廠整建，但業者未依規定施工，去年11月初即遭新北市環保局廢止設置許可，並要求恢復綠化，但民眾質疑，業者不但沒有恢復綠化，還有擴大開挖的情況。

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另一處遭質疑濫墾的是不遠處的民義路二段，陳明義說，現地雖然有工程告示牌，指出是農業局所核准的農路水土保持計畫工程，但他質疑附近並無耕作農地，且為何水保計畫需要砍伐大量樹木？恐是合法掩護非法。

新北市農業局表示，關於五股坑三段「廢棄物暫時貯存場」是否有擴大濫墾情形，明天將會派員稽查；至於民義路二段農路水土保持計畫工程，土木技師公會例行檢查、今天稽查發現，業者有按圖施工，但需加強恢復綠覆，已限期業者一周內改善，若不改善，可依《水土保持法》第 23 條，令其停工、強制拆除或撤銷其許可，已完工部分並得停止使用。

陳明義並說，他空拍過程因遭不明男子出言挑釁「你是那個國民黨的對嗎？你吃飽太閒了嗎」，慌亂中導致空拍機失控墜落山谷，已請警方循線找到男子，男子稱當時是關心他的安全，他決定不對對方提告，今天會繼續找尋墜落在邊坡的空拍機。

民義路二段旁山坡地正在進行農路水土保持計畫工程，但因砍伐大量樹木、土石裸露遭質疑。（新北市議員陳明義提供）

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