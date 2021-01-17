鑑視取證設備 高雄關帝廟捐3套給警局

血洗台灣破案利器高雄關帝廟捐3套，新任高雄市警察局長黃明昭（右二）感謝廟方，未來必須精進科技偵防。（記者黃良傑攝）

2021/01/17 11:11

〔記者黃良傑／高雄報導〕有網友曾臉書放話「血洗台灣」，警方靠一套尖端數位鑑識取證，還原通訊資料破案建功，高雄關帝廟今天一口氣捐贈3套給高市警局，由新任局長黃明昭代表受贈，黃局長表示，警力有限、民力無窮，感謝廟方熱心公益，因科技進步促使犯罪手法日新月異，警方必須精進鑑識技術將數位證據，擷取、保全、鑑識、分析與證據呈現，才能使犯罪無所遁形。

據了解，這3套尖端數位鑑識取證設備，價值約200餘萬元，其中2套交由刑大操作，1套交由轄區苓雅分局使用，關帝廟主委黃富濃表示，廟的經費全來自信眾的善款，廟方只是把眾信徒的愛心化為具體行動，廟方自2017年起，15年來共捐了26輛救護車、2輛復康巴士、1輛沐浴車。

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刑大大隊長侯東輝表示，關帝廟做公益不遺餘力，原本欲捐贈刑大偵防車，因市府已編列警車預算，加上現在科技辦案的難度與重要性，廟方同意改捐贈尖端數位鑑識取證設備，而且一次捐贈3套，非常實用且感謝。

新任警察局長黃明昭回贈感謝狀，黃明昭表示，關帝廟本著弘揚關聖帝君的忠義精神，長期對社會公益不遺餘力，因科技進步促使犯罪手法日新月異，警方必須利用先進的鑑識技術將數位證據擷取、保全、鑑識、分析與證據呈現，使犯罪無所遁形，數位鑑識取得資料，偵辦各類刑案中扮演關鍵角色，感謝高雄關帝廟熱心捐贈尖端鑑識取證設備充實警察局數位科技採證能量，堅實警察辦案裝備以維護社會治安。

血洗台灣破案利器高雄關帝廟捐3套，新任高雄市警察局長黃明昭感謝廟方，未來必須精進科技偵防。（記者黃良傑攝）

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