方仰寧接任南市警局長 民團憂公民發聲管道恐受阻

方仰寧接任南市警局長，在地公民監督團體台南新芽擔憂公民發聲管道恐受阻。（資料照）

2021/01/16 12:04

〔記者王姝琇／台南報導〕曾任台北市警局中正第一分局長、2014年「太陽花運動」現場指揮官的方仰寧今天（16日）接任台南市警察局長，引發在地輿論一片譁然；日前，時代力量與台灣基進黨都表示無法接受，但仍有藍營議員表態力挺，南市議會則盼方仰寧接任後能盡快融入，對台南治安有全面規畫。對此，公民團體「台南新芽」則是在臉書PO文表示，「擔憂公民發聲管道恐受阻，將持續關注！」

在地公民監督團體台南新芽多年來聚集在地的青年學子、專家學者，關注公共事務與地方議題，針對方仰寧接任南市警局長一職，台南新芽表示，市長黃偉哲身為台南市的大家長對此僅簡單表示「將治安做好」，並未表示任何反對意見，對此台南新芽除表示疑惑與不解外，也對台南市發展中的公民討論環境是否朝向良好發展表達深深的疑慮。

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台南新芽提出，綜觀方仰寧在台北市警局中正第一分局長任內作為，對於和平陳抗及遊行活動並不友善，除了2012年曾將散步繞行總統府陳抗的前台灣獨立建國聯盟代理主席吳庭和，以違反集會遊行法送辦、2013年5月以竹竿反制在行政院外遊行的勞團之外，更因在太陽花運動中率領鎮暴部隊前往現場、朝和平陳抗的群眾採取水槍揮掃、以超越合理性手段，將佔據行政院內外的學生強行驅離等舉措，引發極大爭議，進一步使其陷入與民間團體的法律訴訟中，至今尚未平息。

在經過長榮女大學生命案的不幸事件後，維持台南市的治安良好是全體台南市民的最大期望，台南新芽認為，治安維繫取決於整體警政系統健全與否，並非僅憑一人之力即可扭轉頹勢，除了呼籲黃偉哲不要病急亂投醫之外，方仰寧的上任是否限縮在地公民對於公共議題的關注與發聲管道，台南新芽強調，將會持續關注。

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