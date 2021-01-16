桃市去年發生1557起火災 首要原因是電氣因素

龜山區去年5月4日發生一起民宅火警，釀1死。（桃園市政府消防局提供）

2021/01/16 11:49

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市去年發生1557件火災、釀12人死亡悲劇，前三大火災原因分別是電氣因素、遺留火種、爐火烹調，市府消防局火災調查科長曾瓊萱提醒，近日寒流頻襲，民眾若要使用電暖器等電器禦寒，一定要注意「使用獨立插座」等安全措施。

去年5月4日凌晨2點多，龜山區一棟3層樓透天厝發生火災，消防隊員雖緊急趕來將受困3樓的60歲林姓男子與他妻子救出，但林男因吸入過多濃煙，送醫搶救仍不幸回天乏術，消防局調查起火原因是電氣因素。

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消防局統計，桃園市去年共發生1557件火災、釀12人死亡，相較於2019年發生1600件火災、釀14人死亡，火災件數減少了43件、死亡人數減少2人，曾瓊萱說，火災調查科分析，火災的引起原因前三大，分別是電氣因素、遺留火種、爐火烹調，要減少火災發生的可能性，須持續宣導，讓民眾能建立正確使用電器與用火安全等觀念。

以近日寒流頻頻來襲為例，民眾可能會使用電暖器來禦寒，曾瓊萱說，電暖器耗電，民眾使用時，電暖器的電源線應使用獨立插座、避免使用延長線，還須與可燃物保持適當距離，以避免電暖器的高溫引發火災。

曾瓊萱強調，居家應謹記「五不一沒有」原則：用電不超過負載、電線不綑綁折損、插頭不潮濕污損、電源插座不用不插、電器周圍不放可燃物、沒有安全標章的電器不要使用，正確使用電器產品，才能在便利與安全間取得平衡。

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