為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    桃市去年發生1557起火災 首要原因是電氣因素

    龜山區去年5月4日發生一起民宅火警，釀1死。（桃園市政府消防局提供）

    龜山區去年5月4日發生一起民宅火警，釀1死。（桃園市政府消防局提供）

    2021/01/16 11:49

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市去年發生1557件火災、釀12人死亡悲劇，前三大火災原因分別是電氣因素、遺留火種、爐火烹調，市府消防局火災調查科長曾瓊萱提醒，近日寒流頻襲，民眾若要使用電暖器等電器禦寒，一定要注意「使用獨立插座」等安全措施。

    去年5月4日凌晨2點多，龜山區一棟3層樓透天厝發生火災，消防隊員雖緊急趕來將受困3樓的60歲林姓男子與他妻子救出，但林男因吸入過多濃煙，送醫搶救仍不幸回天乏術，消防局調查起火原因是電氣因素。

    消防局統計，桃園市去年共發生1557件火災、釀12人死亡，相較於2019年發生1600件火災、釀14人死亡，火災件數減少了43件、死亡人數減少2人，曾瓊萱說，火災調查科分析，火災的引起原因前三大，分別是電氣因素、遺留火種、爐火烹調，要減少火災發生的可能性，須持續宣導，讓民眾能建立正確使用電器與用火安全等觀念。

    以近日寒流頻頻來襲為例，民眾可能會使用電暖器來禦寒，曾瓊萱說，電暖器耗電，民眾使用時，電暖器的電源線應使用獨立插座、避免使用延長線，還須與可燃物保持適當距離，以避免電暖器的高溫引發火災。

    曾瓊萱強調，居家應謹記「五不一沒有」原則：用電不超過負載、電線不綑綁折損、插頭不潮濕污損、電源插座不用不插、電器周圍不放可燃物、沒有安全標章的電器不要使用，正確使用電器產品，才能在便利與安全間取得平衡。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    社會今日熱門
    疫情阻礙獨自留台 馬國大學生在校外租屋處輕生
    2021/01/15 15:51

    疫情阻礙獨自留台 馬國大學生在校外租屋處輕生

    洗劫加油站再撞斷警察右腳 通緝犯被依殺人未遂罪嫌起訴
    2021/01/15 13:11

    洗劫加油站再撞斷警察右腳 通緝犯被依殺人未遂罪嫌起訴

    鐘景琨升任移民署長 邱豐光轉任「仰德安顧」董事長
    2021/01/15 13:22

    鐘景琨升任移民署長 邱豐光轉任「仰德安顧」董事長

    大火無情 屏縣今年編1千萬元預算安裝住警器
    2021/01/15 13:16

    大火無情 屏縣今年編1千萬元預算安裝住警器

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播