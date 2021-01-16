警察換新制服被當成保全 騎士闖過去遭罰獲法官撤單

前年4月，警政署全面換新警察制服，新制服的款式與舊制服相比，曾被外界譏諷穿起來像「保全」。（圖擷取自「NPA署長室」臉書粉絲專頁）

2021/01/16 09:48

〔記者黃佳琳／高雄報導〕前年4月，警政署全面換新警察制服，新制服的款式曾被外界譏諷穿起來像「保全」；高雄盧姓騎士被員警攔撿未停被開1萬元罰單，他不服提起行政訴訟，指警察穿新制服與路邊交管的保全沒兩樣，法官認同他的說法，撤銷這張罰單。

判決指出，前年11月26日中午1點多，盧姓騎士騎車行經小港區沿海、中林路口時，員警吹哨、持紅色指揮棒，要求盧男停車受檢，但盧男彷彿沒看見，直接騎車從員警身邊過去，員警記下車牌，事後依「駕駛人違規行為不服警方當場攔撿取締而加速逃逸」開罰1萬元並吊扣駕駛執照6個月。

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盧男不服，提出行政訴訟，他指出，員警當時穿著新換發的警察制服，他當下有看到員警攔他，但他誤以為是交管人員或保全人員，因此才沒有理會，直接騎車離去，且當時他頭戴全罩式安全帽，車水馬龍，也聽不到員警的哨聲，他主張開罰無據，請求撤銷罰單。

高雄地院審理時，執勤員警表示，當天他穿著新制服取締交通違規，都按照SOP進行攔撿，並提出密錄器佐證，證明自己依法開罰沒有問題；但法官認為，一般駕駛人行駛中，多是注意車前狀況，對於突然自一旁竄出的人物，常有不及反應的情況，盧男主張當時不知是交通警員攔停，以為是一般工程路管人員而未停車接受稽查等語，堪可採信，因此撤銷這張罰單，可上訴。

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