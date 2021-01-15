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    首頁　>　社會

    射後不理？前女友登門嚷害懷孕 無精症男喊冤：不是我的種

    潘男前女友卻跑到他家外大嚷，「潘某某讓我懷孕卻不負責任！」潘男拿出「無精症」診斷書，佐證自己無法使人自然受孕，反告前女友誹謗。（示意圖）

    潘男前女友卻跑到他家外大嚷，「潘某某讓我懷孕卻不負責任！」潘男拿出「無精症」診斷書，佐證自己無法使人自然受孕，反告前女友誹謗。（示意圖）

    2021/01/15 18:00

    〔記者林嘉東／基隆報導〕潘姓女子與潘姓前男友分手，跑到他家外嚷嚷，「潘某某讓我懷孕卻不負責任！」潘男氣到拿出診斷證明書佐證自己是「無精症」患者，潘女肚子小孩不是他的種。基隆地檢署看到診斷書後，認定潘男無法使人受孕，依涉犯誹謗罪嫌起訴潘女。

    檢方指出，「柯林菲特氏症」為先天性睪丸發育不全症，又稱無精症，也就是精液內不含任何精蟲；此外，與正常人相比，柯林菲特氏症患者的睪丸內男性荷爾蒙偏低，產生的不正常精蟲比例會偏高，相對孕育出不正常胎兒的機率也變高。

    起訴書指出，潘姓男子與潘姓前女友分手後，潘女前年7月間某日晚間8點左右，與她的王姓雇主與林姓夫妻等6人，跑到潘男位於基隆市信義區住處。

    潘女在潘男住處騎樓嚷叫：「潘某某讓我懷孕卻不負責任！」引起潘男不滿提告。

    檢警調查時，潘女聲稱，她與潘男交往時，潘男讓她懷孕，小孩是潘男的，她沒誹謗，也沒有說潘男不負責任。

    潘男潘拿出三軍總醫院的診斷證明書，佐證他無法使人自然受孕。

    基隆地檢署認定，潘的前女友已知潘無法產生精子，使人受孕，仍以潘男讓她懷孕不負責任，貶損潘男名譽，依涉犯誹謗罪嫌將她起訴。

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