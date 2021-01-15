影像曝光！竊賊半夜搬走超商ATM 136萬元沒偷成被逮

苗栗市一家沒有24小時營業的連鎖便利超商，昨天凌晨遭李姓男子侵入，將裡頭整台ATM搬走。（記者彭健禮翻攝）

2021/01/15 16:31

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗市一家沒有24小時營業的連鎖便利超商，昨天凌晨遭李姓男子侵入，將裡頭整台ATM搬走，苗栗警方獲報追查，在後龍鎮苗29線旁產業道路發現準備拆解ATM的李男，但李男見警追捕，竄入一旁後龍溪河床草叢中渡河逃逸，昨天深夜在台中落網。

李男於14日凌晨3點多，獨自駕駛自小貨車到苗栗市1家沒有24小時營業的連鎖便利超商，侵入將超商裡頭擺置的ATM推運上車離去。因ATM與設置銀行總公司有連線，銀行人員發現ATM連線系統出現異常，向警方報案，警方趕往發現ATM遭竊，隨即調閱周邊路口監視器系統，以車追人，掌握李男駕車逃往後龍鎮苗29線一帶。

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警方發動追緝，於在苗29線旁產業道路，發現準備拆解ATM的李男，但李男見警追捕，竄入一旁後龍溪河床草叢中逃逸。

經警協請山城救難協會共40餘人，並運用空拍機在該河床蒐尋，發現李男所穿著的外套及鞋子均棄置於河堤旁，研判已涉水逃離至河堤對岸，經擴大調閱監視器發現被接應車輛載離。

因12日凌晨5點，台中市大里區1家沒有24小時的連鎖便利超商，也發生ATM竊案，但歹徒於犯案時被民眾發現報案，就把ATM棄置落跑。苗栗警方遂與中市霧峰分局情資交換共同漏夜偵辦，鎖定犯嫌，於昨天深夜11許在台中將李男及共犯王姓男子拘提到案。

而該台被偷的ATM經銀行人員開鎖確認裡頭現金共136萬6700元都未遭竊，僅有內部網路電子系統及外殼遭破壞。

苗栗市一家沒有24小時營業的連鎖便利超商，昨天凌晨遭李姓男子侵入，將裡頭整台ATM搬走。（記者彭健禮翻攝）

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