摸女兒下體還拿手電筒照 獸父再被認定另伸狼爪6次

新北地院再判獸父有期徒刑2年2月。（記者陳慰慈攝）

2021/01/15 11:52

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市一名獸父，被控自女兒9歲起，趁她熟睡時，潛進女兒房間撫摸她大腿，伸手摸下體還變態用手電筒照想看得更清楚，2017年，14歲的女兒再也受不了，自己到警局報案，獸父辯稱喜歡女兒才以此方法親近，法院認定獸父對女兒猥褻2次，判刑1年8月確定，未料獸父再被認定趁女兒熟睡時，撫摸女兒大腿及下體6次，新北地院今再判獸父有期徒刑2年2月，可上訴。

判決指出，2012年8月至10月間，獸父趁當時9歲的女兒睡覺時，躡手躡腳進入女兒房間，伸出狼爪撫摸女兒大腿，甚至還伸手進內褲撫摸女兒下體，女兒縱使因此甦醒，也因驚恐不知所措，遂不敢輕動，獸父因此對女兒猥褻得逞6次。

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審理時，獸父否認犯行，堅稱只有對女兒猥褻2次，之前已起訴並判刑確定，除此之外，並無本案所涉其他6次乘機猥褻，而當時測謊會自白，是因精神狀態不好，又在警員要求下，才寫自白書，在檢察官那裡認罪，則是因測謊沒有過，辯詞未獲法官採信。

法官認為，獸父原坦承犯行，後卻翻供否認，多次對女兒猥褻，造成被害人幼小的身心傷害，亦嚴重破壞社會公序良俗，惡性不輕，認定他另猥褻女兒6次，判刑2年2月。

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