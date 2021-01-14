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    留美博士2度縱火判6年 羈押北所脫逃未遂再判刑2月

    李男縱火燒機車波及公寓遭判刑6年，羈押期間又企圖脫逃再被判2月徒刑。（資料照）

    李男縱火燒機車波及公寓遭判刑6年，羈押期間又企圖脫逃再被判2月徒刑。（資料照）

    2021/01/14 10:49

    〔記者陳慰慈／新北報導〕擁有美國紐約州立大學博士學歷的58歲李姓男子，疑因與鄰居相處不睦，2019年7月帶著迷你噴槍、瓦斯燒毀住處樓下13台機車及1台汽車，騎樓天花板、公寓外牆也被燒黑，一審去年底依殺人未遂等罪判他有期徒刑6年，法官認為李男有反覆實施之虞，裁定續押迄今，去年8月他在台北看守所羈押期間又企圖脫逃，新北地院依脫逃未遂罪再判他徒刑2月，得易科罰金6萬元，可上訴。

    判決指出，去年8月，李男趁台北看守所早上點名時，衝出房舍，立刻被管理員攔阻制伏，李男辯稱當天只是朝門外走，沒有攻擊管理員也沒有想要脫逃，但法官勘驗監視器畫面，發現管理員開啟舍門時，舍內其他受刑人均依規定盤坐在地，僅李男1人旋即起身以極快速度朝門外衝出，因此不採信其辯詞。

    李男10年前疑因精神狀況出問題，丟了工作，賦閒在家1年，又與鄰居相處不佳，2011年底曾對鄰居家中縱火，警方將他逮捕後，另在他家中發現自製雷管、汽油彈、黑火藥等，儼然就是小型火藥庫，因李男當時是首次縱火，經判定有妄想型思覺失調症，判處無罪，但得強制就醫5年。

    未料李男2019年又再度縱火，新北地院去年底判他有期徒刑6年，李男認為他從2019年8月被羈押迄今，法院違法延押，一再要求交保，但法院考量他刑期非短，有逃亡之虞，加上病識感薄弱，如無按時服藥，有再度縱火可能，認為裁定續押並無不法，駁回其抗告。

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