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    首頁　>　社會

    高市警局長劉柏良確定調副署長 陳其邁感謝工作投入與表現

    高雄市警局長劉柏良（見圖）將回任警政署副署長。（資料照，記者黃良傑攝）

    高雄市警局長劉柏良（見圖）將回任警政署副署長。（資料照，記者黃良傑攝）

    2021/01/13 17:14

    〔記者王榮祥／高雄報導〕針對內政部警政署發佈最新人事調動，高雄市警察局長劉柏良確定調任副署長。高雄市政府今表示，市長陳其邁高度肯定劉柏良在局長任內積極任事、勇於負責，無論是治安或是道安工作都表現相出色，也深獲不分黨派及基層員警肯定，陳其邁也再次感謝劉柏良在工作上的投入與表現。

    此外，市府也強調，中央基於整體考量的人事調動，市府會要求新局長持續打擊犯罪，讓治安工作得以無縫接軌。

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