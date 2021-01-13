不幫買房不留遺產 不孝女拿原子筆戳傷母親頭判拘役60天

北市萬姓女子因埋怨父母不幫她買房子，也不願把財產留給她，竟持原子筆攻擊母親，戳破母親的頭皮；萬母控告女兒殺人未遂，台北地檢署依傷害直系血親尊親屬罪嫌起訴萬女，台北地院今判萬女拘役60天。（資料照）

2021/01/13 15:38

〔記者張文川／台北報導〕北市萬姓女子3年前因埋怨父母不幫她買房子，也不願把財產留給她，竟持原子筆攻擊母親，戳破母親的頭皮；萬母控告女兒殺人未遂，台北地檢署依傷害直系血親尊親屬罪嫌起訴萬女，台北地院今判萬女拘役60天，可易科罰金6萬元。可上訴。

由於萬女的姑姑（萬父胞妹）在萬女毆母的現場混亂中，遞了一支原子筆給萬女，檢方也將萬女姑姑依傷害罪起訴，但法官審理後認定她是在現場勸架，未與萬女共同傷害，未指使也無法預見萬女會用原子筆襲擊母，因此判萬女姑姑無罪。

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北檢起訴指出，萬女的父親在台北市擁有多處房產，但有意在離世後將財產捐出去，不打算幫助萬女買房子，因而與妹妹、女兒漸生嫌隙，積怨日深。

2018年12月7日下午，萬女的父母前往弟媳住處，欲拿取代收的租金，同住的萬女應門，親子雙方當場發生嚴重口角，萬父打算離開，萬女還追出去大聲咆哮，伸手推擠、作勢要揍爸爸。

萬母見狀大罵：「他是妳爸，妳怎麼可以這樣！」萬女理智斷線，轉而抓狂攻擊母親，拉扯媽媽的頭髮，還狠揍母親的頭，掐住母親脖子推去撞牆。

檢方起訴認定，姑姑在一旁假意勸架，卻趁機把原子筆遞給萬女，萬女拿到後，用原子筆尖狠戳母親頭部，鄰居聽到吵鬧聲，出門查看發現萬女正在爆打母親，趕緊報警，員警趕抵制止萬女。

萬母頭部撕裂傷，上唇、右臉頰、左腳多處擦挫傷，到達警局後，氣得控告萬女和小姑殺人未遂。但2人否認有殺人犯意，檢察官也認為傷勢未達致命程度，也非攻擊要害，依傷害直系血親尊親屬起訴萬女，另依傷害罪起訴姑姑。台北地院審理後，考量萬母傷勢輕微，今天判萬女拘役60天，姑姑無罪。可上訴。

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