為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    不幫買房不留遺產 不孝女拿原子筆戳傷母親頭判拘役60天

    北市萬姓女子因埋怨父母不幫她買房子，也不願把財產留給她，竟持原子筆攻擊母親，戳破母親的頭皮；萬母控告女兒殺人未遂，台北地檢署依傷害直系血親尊親屬罪嫌起訴萬女，台北地院今判萬女拘役60天。（資料照）

    北市萬姓女子因埋怨父母不幫她買房子，也不願把財產留給她，竟持原子筆攻擊母親，戳破母親的頭皮；萬母控告女兒殺人未遂，台北地檢署依傷害直系血親尊親屬罪嫌起訴萬女，台北地院今判萬女拘役60天。（資料照）

    2021/01/13 15:38

    〔記者張文川／台北報導〕北市萬姓女子3年前因埋怨父母不幫她買房子，也不願把財產留給她，竟持原子筆攻擊母親，戳破母親的頭皮；萬母控告女兒殺人未遂，台北地檢署依傷害直系血親尊親屬罪嫌起訴萬女，台北地院今判萬女拘役60天，可易科罰金6萬元。可上訴。

    由於萬女的姑姑（萬父胞妹）在萬女毆母的現場混亂中，遞了一支原子筆給萬女，檢方也將萬女姑姑依傷害罪起訴，但法官審理後認定她是在現場勸架，未與萬女共同傷害，未指使也無法預見萬女會用原子筆襲擊母，因此判萬女姑姑無罪。

    北檢起訴指出，萬女的父親在台北市擁有多處房產，但有意在離世後將財產捐出去，不打算幫助萬女買房子，因而與妹妹、女兒漸生嫌隙，積怨日深。

    2018年12月7日下午，萬女的父母前往弟媳住處，欲拿取代收的租金，同住的萬女應門，親子雙方當場發生嚴重口角，萬父打算離開，萬女還追出去大聲咆哮，伸手推擠、作勢要揍爸爸。

    萬母見狀大罵：「他是妳爸，妳怎麼可以這樣！」萬女理智斷線，轉而抓狂攻擊母親，拉扯媽媽的頭髮，還狠揍母親的頭，掐住母親脖子推去撞牆。

    檢方起訴認定，姑姑在一旁假意勸架，卻趁機把原子筆遞給萬女，萬女拿到後，用原子筆尖狠戳母親頭部，鄰居聽到吵鬧聲，出門查看發現萬女正在爆打母親，趕緊報警，員警趕抵制止萬女。

    萬母頭部撕裂傷，上唇、右臉頰、左腳多處擦挫傷，到達警局後，氣得控告萬女和小姑殺人未遂。但2人否認有殺人犯意，檢察官也認為傷勢未達致命程度，也非攻擊要害，依傷害直系血親尊親屬起訴萬女，另依傷害罪起訴姑姑。台北地院審理後，考量萬母傷勢輕微，今天判萬女拘役60天，姑姑無罪。可上訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    剽悍女憲兵飆罵長官 法官認「部隊長官情緒失控也有責任」輕判
    2021/01/08 15:37

    剽悍女憲兵飆罵長官 法官認「部隊長官情緒失控也有責任」輕判
    虐打堂弟愛犬後發生扭打 男子送醫突暴斃
    2021/01/06 12:46

    虐打堂弟愛犬後發生扭打 男子送醫突暴斃

    中路特區破百億案量 稀有純住宅規劃
    耶誕願望不要禮物！孩子寫下這願望讓網友鼻酸
    2020/12/20 18:02

    耶誕願望不要禮物！孩子寫下這願望讓網友鼻酸
    桃市謠傳持刀殺人？ 警方澄清：瑞士小刀劃傷1公分
    2020/11/12 00:48

    桃市謠傳持刀殺人？ 警方澄清：瑞士小刀劃傷1公分

    滙豐卓越理財20週年 守護跨世代客戶
    社會今日熱門
    車禍成殘提國賠300萬被判敗訴 原因竟是酒駕害了自己
    2021/01/12 16:33

    車禍成殘提國賠300萬被判敗訴 原因竟是酒駕害了自己

    首例！雙性人遭職場歧視、違法解僱 獲判賠20萬確定
    2021/01/12 16:30

    首例！雙性人遭職場歧視、違法解僱 獲判賠20萬確定

    亂爆刑警「魚肉鄉民」 貼文水電工被起訴
    2021/01/12 16:37

    亂爆刑警「魚肉鄉民」 貼文水電工被起訴

    揮別漏水壁癌 平鎮警分局花400萬改造宿舍
    2021/01/12 17:01

    揮別漏水壁癌 平鎮警分局花400萬改造宿舍

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播