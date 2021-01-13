為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    宜蘭工地傳工人墜樓無生命跡象 送醫急救

    2021/01/13 12:02

    〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣冬山鄉永興路一段一處工地，今上午9點傳出有一名工人疑似墜樓，當場無生命跡象；宜蘭縣政府消防局獲報後，趕往現場處理，立即將年約50幾歲的男性工人送往博愛醫院急救，據消防局了解，該工人是在工地受傷，不確定是否是墜樓所致，詳細事故原因仍待釐清。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    疑與家人口角情緒不穩 中和43歲男子墜樓身亡
    2021/01/06 22:12

    疑與家人口角情緒不穩 中和43歲男子墜樓身亡
    火場樓上都有陽台 女子墜樓原因令人費解
    2021/01/06 09:53

    火場樓上都有陽台 女子墜樓原因令人費解

    中路特區破百億案量 稀有純住宅規劃
    明年就要退休！30年老員工進貨梯井維修 不幸爆頭身亡
    2021/01/05 20:17

    明年就要退休！30年老員工進貨梯井維修 不幸爆頭身亡
    疑久病厭世 9旬老婦自住家頂樓墜落身亡
    2021/01/05 14:47

    疑久病厭世 9旬老婦自住家頂樓墜落身亡

    滙豐卓越理財20週年 守護跨世代客戶
    驚悚影片！ 疑吸毒昏頭把2歲女從6樓扔下 她也跟著跳下去
    2021/01/05 00:27

    驚悚影片！ 疑吸毒昏頭把2歲女從6樓扔下 她也跟著跳下去
    社會今日熱門
    奧迪男逢甲商圈違規迴轉 中醫大學生騎車撞上顱內出血
    2021/01/12 14:39

    奧迪男逢甲商圈違規迴轉 中醫大學生騎車撞上顱內出血 影片

    一通想阿嬤的電話 6歲女童救了自己和媽媽的命
    2021/01/12 13:20

    一通想阿嬤的電話 6歲女童救了自己和媽媽的命

    中市騎士綠燈撞走斑馬線學童 網問「到底誰錯」？
    2021/01/12 13:17

    中市騎士綠燈撞走斑馬線學童 網問「到底誰錯」？

    女高中生受驚嚇「全身僵直」 工友性侵9次賠50萬免坐牢
    2021/01/12 13:27

    女高中生受驚嚇「全身僵直」 工友性侵9次賠50萬免坐牢

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播