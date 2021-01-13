宜蘭工地傳工人墜樓無生命跡象 送醫急救

2021/01/13 12:02

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣冬山鄉永興路一段一處工地，今上午9點傳出有一名工人疑似墜樓，當場無生命跡象；宜蘭縣政府消防局獲報後，趕往現場處理，立即將年約50幾歲的男性工人送往博愛醫院急救，據消防局了解，該工人是在工地受傷，不確定是否是墜樓所致，詳細事故原因仍待釐清。

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