明年就要退休！30年老員工進貨梯井維修 不幸爆頭身亡

事發食品加工廠是豬肉進口商，也是台灣豬肉食品加工廠，今天上午發生死亡職災後，員工仍照常上班。（記者陳冠備攝）

2021/01/05 20:17

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悚！彰化食品廠貨梯維修突啟動 1員工頭顱遭削半慘死

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣埤頭鄉一肉品加工廠今天早上貨梯故障，雇主指派黃姓資深員工處理，黃男不假思索爬進電梯井檢查，未料電梯突然上升，60歲黃男來不及閃避，右半頭顱當場被夾爛，爆頭慘死。有員工說，黃男任職30年，平時相當盡責，而且明年就要退休，對意外發生不敢置信。

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勞動部職安署中區職業安全衛生中心萬榮富主任指出，事發後派員了解，發現現場維修安全設施並不完善，雖然黃男2人確實將電梯調整為維修手動操作模式，但其他樓層未層層設置安檢告示牌，疑似因連鎖裝置發生故障，導致不知情員工誤觸按鈕，產生叫車（升降）行動，發生意外，不過，也不排除是人為操作不當影響，將再詳查事故原因。

萬榮富說，事故電梯擁有使用合格執照，但依建築法規定，升降梯保養需由合格領有執照技師維護，經查黃男等人並未有相關執照，雇主卻指派檢修，已違反《職業安全衛生法》法第6條規定，將依法開罰3至30萬元，也勒令業者，在檢方偵查結束前電梯暫停使用。

彰化地檢署襄閱主任檢察官葉建成說，檢察官下午已到現場相驗，若經職安中心調查，雇主在安全設備設置上有疏失，可能須再面臨過失致死刑責。

據了解，事發食品公司是豬肉進口商，也是台灣豬肉食品加工廠，生產肉品多元，不過，意外發生後，業者並未派人對外說明，員工仍照常上班，多數人只說「並不清楚發生什麼事」，但有資深員工稱讚黃姓員工總是準時上班，工作也相當盡責。黃男母親、妻兒得知到場後哭成一團，認為他工作最後一年就要退休了，對意外發生仍不敢置信。

彰化縣勞工處說，縣府職災個管員將協助黃男家屬申請職災慰問金及勞保給付等，並持續追蹤關懷，提供需求與相關資源，將對發生職災單位實施工安宣導、提供臨廠診斷、諮詢及改善等服務。

彰化埤頭食品加工廠傳出死亡職災，警方到場調查。（記者陳冠備攝）

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