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    假鈔買勞力士不法獲利467萬 詐團成員赫見退休警

    警方查扣周嫌集團的不法贓款。（資料照）

    警方查扣周嫌集團的不法贓款。（資料照）

    2021/01/13 12:09

    〔記者陳慰慈／台北報導〕以竹聯幫天蠍堂堂主陳生琥為首的詐騙集團，不僅曾以假鈔收購勞力士等名表，還經營地下匯兌以自製的假匯款單騙被害人，不法獲利467萬餘元，台北地檢署今依詐欺、偽造文書等罪嫌起訴警察退休的集團軍師周光熹、陳生琥胞兄陳生宙等10人，狡猾的陳則二次逃脫，檢警正全力追緝中。

    起訴指出，2017年11月起，陳生琥等人看準現今網路拍賣發達，於是上網宣稱要收購勞力士等名錶，有3位民眾不察，先後拿了6支「黑水鬼」、OMEGA、法蘭克穆勒等名錶與詐騙集團面交，集團車手不僅會跟對方約在銀行面交、假裝匯款，或拿出預先準備的整捆鈔票，其上不僅有綁鈔條綑綁，綁鈔條上也有偽刻的銀行提領印章，但實際上整捆鈔票是上下兩張是真鈔，其他都是假鈔，被害人當下沒多加檢查，事後拆封紙鈔赫然發現受騙。

    詐騙集團詐得這些名錶後，再以略低於行情的價格拿上網路拍賣，但因「黑水鬼」有序號未賣出，OMEGA、法蘭克穆勒則轉賣鐘錶行銷贓成功，被害鐘錶行也氣得要提告。

    此外，該詐騙集團還對外宣稱有在經營地下匯兌，有台商經朋友介紹找上他們想匯款到菲律賓，雙方約去銀行匯款，詐騙集團車手會假裝站在櫃台前辦理匯款，再拿出自製的假匯款單取信被害人，被害人以為匯款完成，交代菲律賓的親友將369萬披索（約台幣220萬）交給周安排在菲律賓的共犯，事後才發現錢根本沒入帳。

    原是警員的周男，退休後從事靈骨塔買賣，到案後表示不知情，手機內相關詐騙訊息都是陳生琥硬傳送給他的，「被他害死！」但其他共犯均指證周是集團軍師，指點他們如何詐騙被害人，協助集團製作假證件、假水單的陳生宙則說，知道要騙人，但不知騙誰，堅稱自己並無從中獲利。（12:15更新）

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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