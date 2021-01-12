「船在人不在」永裕興18號被拖離暴風圈 謎團將真相大白

永裕興18號將被拖離暴風圈，「船在人不在」謎團可望真相大白。（圖由讀者提供）

2021/01/12 18:45

［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭縣蘇澳籍漁船永裕興18號在太平洋中途島海域失聯，船上10名船員生死未卜，屏東籍漁船億榮18號今天下午靠近「永」船繫上纜繩，拖離暴風圈，明天將登船察看，希望解開「船在人不在」的謎團。

永裕興18號附近海域有8艘台灣友船待命救援，其中，億榮18號在台灣時間今天下午3點40分（當地已深夜），駛近「永」船後繫上纜繩，因海象不佳，周邊一片漆黑，基於安全考量，尚未進入船艙搜尋，持續拖帶「永」船往南航行。

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等到漁船駛出暴風圈，「億」船船員會視情況進入「永」船船艙察看，最快要等到明天天亮才會登船，屆時「永」船失聯10多天之謎，可望真相大白。

「永」船船員是否生還？蘇澳漁界人士看法兩極，有資深船長認為，失聯期間，漁船碰墊有被移動，船上肯定有人生還，不過，台灣友船連鴻67號昨天找到「永」船，大聲呼喊並碰撞船體，均未獲回應，對此持保留態度。

永裕興18號失聯後，美方定翼機本月2日找到船體，未發現人員活動，不過，9日拍到的畫面，漁船3個碰墊從左舷下方海面移往船上，另外，連鴻67號尋獲「永」船，最終無功而返。

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