為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    寒流來襲 嘉義傳出車輛衝落魚塭

    嘉義縣義竹鄉有車輛衝落魚塭，車主自行脫困送醫。（記者林宜樟翻攝）

    嘉義縣義竹鄉有車輛衝落魚塭，車主自行脫困送醫。（記者林宜樟翻攝）

    2021/01/12 13:02

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕寒流來襲，今天10點多，嘉義縣義竹鄉傳出有車輛衝入魚塭，救護人員到場時，駕駛已自行脫困，由救護人員送醫救治。

    嘉義縣消防局接獲民眾報案，指稱義竹鄉平溪村有車輛衝入魚塭，救護人員到場時，傷者為約50歲男性，意識清楚，右手掌擦傷，已自行脫困，送台南營新醫院就診；警方初步了解，駕駛開車開在魚塭旁的道路，因駕駛不慎，自行衝落魚塭內。

    嘉義縣義竹鄉有車輛衝落魚塭。（記者林宜樟翻攝）

    嘉義縣義竹鄉有車輛衝落魚塭。（記者林宜樟翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    尖石下雪！ 竹縣府農業處趁機推銷「雪藏高麗菜」減少農損
    2021/01/12 13:00

    尖石下雪！ 竹縣府農業處趁機推銷「雪藏高麗菜」減少農損
    寒流發威機車族怎麼穿？國健署給建議
    2021/01/12 12:39

    寒流發威機車族怎麼穿？國健署給建議

    Epson攜手佳能國際共同打造綠色校園
    美極了！阿里山冬季限定 小笠原遠眺玉山金粉雪坡
    2021/01/12 10:35

    美極了！阿里山冬季限定 小笠原遠眺玉山金粉雪坡
    合歡山再創入冬最大積雪量 民眾瘋追雪小摺現身武嶺
    2021/01/12 10:21

    合歡山再創入冬最大積雪量 民眾瘋追雪小摺現身武嶺
    社會今日熱門
    律師法修法後恐現赤字 南律公會：已超前部署
    2021/01/11 20:21

    律師法修法後恐現赤字 南律公會：已超前部署

    勞動基金炒遠百內幕》復華、統一投信下單前 被抓到檯面下聯繫
    2021/01/11 19:56

    勞動基金炒遠百內幕》復華、統一投信下單前 被抓到檯面下聯繫

    去年全年詐騙高風險賣場 「MOMO」以383件居首
    2021/01/11 15:31

    去年全年詐騙高風險賣場 「MOMO」以383件居首

    89歲老翁到桃園老家訪友迷路露宿街頭 警伸援手
    2021/01/11 14:23

    89歲老翁到桃園老家訪友迷路露宿街頭 警伸援手

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播