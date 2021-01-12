寒流來襲 嘉義傳出車輛衝落魚塭

嘉義縣義竹鄉有車輛衝落魚塭，車主自行脫困送醫。（記者林宜樟翻攝）

2021/01/12 13:02

〔記者林宜樟／嘉義報導〕寒流來襲，今天10點多，嘉義縣義竹鄉傳出有車輛衝入魚塭，救護人員到場時，駕駛已自行脫困，由救護人員送醫救治。

嘉義縣消防局接獲民眾報案，指稱義竹鄉平溪村有車輛衝入魚塭，救護人員到場時，傷者為約50歲男性，意識清楚，右手掌擦傷，已自行脫困，送台南營新醫院就診；警方初步了解，駕駛開車開在魚塭旁的道路，因駕駛不慎，自行衝落魚塭內。

嘉義縣義竹鄉有車輛衝落魚塭。（記者林宜樟翻攝）

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