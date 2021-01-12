學童挨罰「波比跳」受傷又遭霸凌 判小學國賠16.5萬元

波比跳。示意圖與新聞無關。（資料照）

2021/01/12 12:21

〔記者張文川／台北報導〕台北市北投區某小學一名高年級學童小明（化名），多次遭校方以遺失物品由處罰波比跳30至300下，以致小腿受傷、發炎；小明另投訴遭同學霸凌以致腹股溝、包皮瘀剉傷，校方竟要求他與加害同學一起當眾重演事發過程；小明家長認為校方過度體罰，也違反霸凌處置規定，訴請國賠96萬元。士林地院認定校方侵害學童人格發展權，日前判決校方應國賠16萬5000元。可上訴。

家長指控，小明2018、19年就讀該校5、6年級期間，被學務組長處罰5次各跳30下「波比跳」，被代課老師處罰300下波比跳，以致小腿肌內撕裂傷、肌腱發炎。

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波比跳有半蹲、手撐地等類似體罰的動作，法官認定，學務組長為了小明遺失斗笠帽、水壺、蛙鏡等物，各處罰小明波比跳至少20下，代課老師因小明撞到同學，處罰小明跳150下，並未一次跳300下。

家長主張，小明另向校方投訴遭同學霸凌踢傷，以致包皮剉傷、腹股溝瘀傷，校方卻要求小明和同學在班上重演被霸凌的過程，形同公審，還指指點點小明的前後說詞不一樣之處，校長還指責小明是「媽寶」。

家長知情後，指控校方違反教育基本法，侵害學童健康權、人格發展權、隱私權，其母也為此深感憂鬱，訴請校方國賠小明69萬餘元、其母27萬元。

校方答辯，波比跳是暖身運動，強度不高，學童若遺失物品，可選擇波比跳、或填寫事件經過單，目的是要督促學童自我警惕，培養愛惜物品的觀念，雖罰他跳300下但並未嚴格執行，校方也否認重演霸凌過程。

士林地院法官審理後認為，校方處罰學生波比跳，只是為了省卻學童撰寫事件經過單的麻煩，無法輔導學童「養成攜帶物品的習慣」，也無法教導學生「不慎撞到別人應道歉」，認定校方人員違反教育基本法，侵害學童的人格發展。

法官認為，小明雖未遭同學霸凌，但校方要求小明當著全班描述和同學糾紛的經過，並比劃小明說詞不一之處，造成小明擔心遭同學議論的心理壓力，此舉也影響人格發展。

法官認為應賠償，學務組長、代課老師罰跳的部分應各賠3萬元、7萬5000元，當眾重演被霸凌過程的部分應賠6萬元，因此校方共應賠償16萬5000元精神慰撫金。小明母親自身求償27萬部分則被駁回，校方免賠。可上訴。

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