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    離婚1個月前夫車禍遺留北市房產 前妻悔離怒告見證人...

    台北地檢署。（資料照）

    台北地檢署。（資料照）

    2021/01/11 12:59

    〔記者錢利忠／台北報導〕蘇姓男子與郭姓前妻離婚後，不到1個月就遇上死亡車禍而離世，郭姓前妻得知後，疑似為了爭奪蘇男的遺產，意圖讓離婚協議書失效，竟以見證人沒有親眼見證2人離婚為由，控告林姓見證人涉嫌偽造文書；林男則反駁，透露蘇男早就不愛郭女了；台北地檢署考量查無離婚協議書造假的事證，因此將林男不起訴。

    據悉，60多歲的蘇男車禍逝世後，留下北市萬華區的1棟房產，而他生前曾在新北市三重區租屋，並當起二房東，將其中1間空房轉租給林男，他與郭女則各有各的房間。

    檢方調查，2019年1月，蘇男約新歡外出約會，騎車行經新北市永和區與台北市交界的福和橋時，不幸遇到死亡車禍而離世，當時已與蘇男離婚約1個月的郭女，疑似為了爭奪蘇男名下遺產，因而控告在其離婚協議書上簽名見證的林男涉嫌偽造文書，意圖使離婚協議失效而保留其蘇男遺孀的身份。

    郭女指控，她從未想過與蘇男離婚，2人只是吵了一架而已，林男沒有親眼見證2人離婚，卻涉嫌在其離婚協議書上簽名見證。林男庭訊時則反駁郭女，強調蘇男早就愛上別人，當初找他在離婚協議書上簽名見證，也是他親眼見證。

    蘇男胞弟則證稱，指蘇男有多次婚姻及離婚的紀錄，包括曾娶過2名台灣女子，以及數名中國籍配偶，當時蘇男與郭女離婚後，還開心高調地宣告「我恢復單身了！」檢方比對相關證人的說詞後，採信蘇男已移情別戀等證述，認定林男偽簽離婚協議見證人的罪證不足。

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