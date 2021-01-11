為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    我還是太衝動了！學長猥褻學妹 道歉訊息成鐵證

    新北地院。（資料照）

    新北地院。（資料照）

    2021/01/11 12:44

    〔記者王定傳／新北報導〕20歲的王姓男子是女子A女的學長，但他在前年間，竟在住處內強行把A女抱到房間內，推倒A女後跨坐在她的腰間，並親吻A女的耳朵及頸部，還出手撫摸胸部，雖王男士後否認犯行，但由於A女指證歷歷，加上他曾傳訊致歉：「我還是太衝動了」，又未通過測謊，新北地院審理後，依強制猥褻罪，判處王男10月徒刑。

    檢警調查，前年4月11日11時許，王男把A女帶回住處後，先是伸手觸碰她的腰部，之後強行把她抱到房間，推倒A女後跨坐在她的腰間，並親吻A女的耳朵及頸部，還出手撫摸胸部。

    A女放聲哭泣，王男才停手，並與A女分坐客廳沙發兩端，再以臉書軟體傳訊道歉：「還在生氣嗎」、「不過我也沒有真的打算對你怎樣倒是真的」、「不然妳今天就失身了」、「對不起」、「我還是太衝動了」、「我有在深深反省」、「懇求原諒」等語，再於同日16時許，騎車載A女返校後自行離去。

    A女事後向同學訴苦，並由其父報警處理，法院審理時，王男否認犯行，但由於A女指證歷歷，且A女曾向學妹訴苦，有一般被害人遭性侵害後常見的悲傷痛哭、不欲再次提及受害過程等反應，加上王男傳訊致歉證據、測謊未過，合議庭最終判定有罪。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    全球最大色情網驚見自己成了女主角！竟是前男友報復分手幹的
    2021/01/10 07:25

    全球最大色情網驚見自己成了女主角！竟是前男友報復分手幹的
    強抓女子手抹不明液體還不夠 捷運噁男竟再抓她手臂磨蹭下體
    2021/01/08 18:22

    強抓女子手抹不明液體還不夠 捷運噁男竟再抓她手臂磨蹭下體

    自住買房這樣挑 工法如實呈現最安心
    高中男生逛公園遭「摸鳥」怒提告 大叔：以為他願意
    2021/01/07 13:18

    高中男生逛公園遭「摸鳥」怒提告 大叔：以為他願意
    精障男攻擊猥褻女鄰居 判無罪須監護1年
    2021/01/07 11:25

    精障男攻擊猥褻女鄰居 判無罪須監護1年
    社會今日熱門
    文青警官圖書館對女學生狼爪襲臀 遭判刑、調職
    2021/01/10 18:25

    文青警官圖書館對女學生狼爪襲臀 遭判刑、調職

    大貨車衝上國道分隔島衝打橫 賓士車駕駛撞上不治
    2021/01/10 18:32

    大貨車衝上國道分隔島衝打橫 賓士車駕駛撞上不治

    熱水器裝室內！ 台中清水一家4口一氧化碳中毒
    2021/01/10 16:50

    熱水器裝室內！ 台中清水一家4口一氧化碳中毒

    花蓮警天寒執勤猝死 徐榛蔚慰問家屬︰協助辦理相關撫卹
    2021/01/10 13:45

    花蓮警天寒執勤猝死 徐榛蔚慰問家屬︰協助辦理相關撫卹

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播