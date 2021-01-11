我還是太衝動了！學長猥褻學妹 道歉訊息成鐵證

新北地院。（資料照）

2021/01/11 12:44

〔記者王定傳／新北報導〕20歲的王姓男子是女子A女的學長，但他在前年間，竟在住處內強行把A女抱到房間內，推倒A女後跨坐在她的腰間，並親吻A女的耳朵及頸部，還出手撫摸胸部，雖王男士後否認犯行，但由於A女指證歷歷，加上他曾傳訊致歉：「我還是太衝動了」，又未通過測謊，新北地院審理後，依強制猥褻罪，判處王男10月徒刑。

檢警調查，前年4月11日11時許，王男把A女帶回住處後，先是伸手觸碰她的腰部，之後強行把她抱到房間，推倒A女後跨坐在她的腰間，並親吻A女的耳朵及頸部，還出手撫摸胸部。

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A女放聲哭泣，王男才停手，並與A女分坐客廳沙發兩端，再以臉書軟體傳訊道歉：「還在生氣嗎」、「不過我也沒有真的打算對你怎樣倒是真的」、「不然妳今天就失身了」、「對不起」、「我還是太衝動了」、「我有在深深反省」、「懇求原諒」等語，再於同日16時許，騎車載A女返校後自行離去。

A女事後向同學訴苦，並由其父報警處理，法院審理時，王男否認犯行，但由於A女指證歷歷，且A女曾向學妹訴苦，有一般被害人遭性侵害後常見的悲傷痛哭、不欲再次提及受害過程等反應，加上王男傳訊致歉證據、測謊未過，合議庭最終判定有罪。

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