趁女房客前男友入獄 惡房東威脅拍裸照、下海賣淫

基隆地檢署近日偵結，依涉犯妨害自由罪，將陳男起訴。（記者吳昇儒攝）

2021/01/11 12:33

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名陳姓男子前年7月間，以每個月2500元代價，將房屋分租給剛滿18歲的江姓女子，同年8月陳男得知江女的徐姓前男友入獄，竟佯稱徐男積欠他房租，逼江女簽下6萬元本票，並將她拘禁在屋內，揚言要對她拍裸照，還要她下海賣淫還債。所幸江女趁隙聯繫上友人，將她救出。基隆地檢署近日偵結，依涉犯妨害自由罪，將陳男起訴。

檢警調查，陳男是江女的二房東，得知她前男友入獄之後，通知她將前男友放在租屋處的衣物取走，沒想到江女一進到屋內，陳男就將門上鎖，並站在門口阻攔江女離去。隨即又向江女表示，其前男友曾向自己借貸，並積欠房租，共欠下6萬元，要求江女償還，否則不能離開。

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江女無奈之下，只好簽下本票，但陳男卻不善罷干休，要求江女用身體下海接客2個月，清還欠款，更要她在當日8點前脫衣服拍裸照，否則將會幫她脫去衣物；江女趁隙用手機聯繫朋友到租屋處，趁著友人與陳男對峙時，趕緊逃離現場報警逮人。

陳男則向檢警表示，江女確實沒有積欠自己債務，但有要求她簽立本票，而簽完之後還留在現場，本票則已經銷毀。

江女友人們則在檢警偵訊時指出，是接到江女稱自己要被強拍裸照，並被陳男關在家中、簽署本票，才趕緊前往現場救人。

檢察官認為，陳男私自將江女拘禁在其租屋處，已涉犯剝奪行動自由罪，依法將他起訴。

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