寒流持續發威 宜蘭1老翁昨晚猝死

1名80幾歲老翁患有糖尿病、心臟病、高血壓等疾病，送醫到院前沒有生命跡象，宣告不治。示意圖。（資料照）

2021/01/11 09:13

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕今（11）日新一波寒流南下，各地溫度再下降。宜蘭縣衛生局表示，昨（10）晚1名80幾歲老翁可能因低溫因素猝死。

衛生局指出，昨天下午5點至今天上午8點，因低溫寒害因素，縣內急救責任醫院共收治2名可能因低溫造成的心血管疾病及呼吸道疾病病患，其中1名80幾歲老翁患有糖尿病、心臟病、高血壓等疾病，送醫到院前沒有生命跡象，宣告不治。

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