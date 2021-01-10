台中大里死亡彎道又傳翻車！ 男拋飛10公尺爆頭亡

屏東一名林姓男子，今晚開車經台中大里草堤路一處大彎道，失控衝向對向電線桿翻覆，人並被拋飛當場死亡，汽車零件散落一地。（記者陳建志翻攝）

2021/01/10 23:20

〔記者陳建志／台中報導〕台中大里草堤路233巷口附近的一處大彎道，2019年才發生計程車撞電線桿2死車禍，今晚6點多，屏東一名林姓男子（48歲）北上台中找朋友，開車行經大里草堤路同一個彎道時，疑似因車速過快，失控衝向對向車道，先撞上路緣石，接著又撞上路邊電線桿後翻車，林男瞬間被甩出車外，因頭顱破裂當場死亡，詳細肇事原因警方將進一步釐清。

這起車禍發生在今晚6點27分左右，一輛由林姓男子（48歲）駕駛的白色自小客車，行經大里草堤路由大峰橋往大衛橋方向行駛時，行經草堤路233巷2號前的大彎道，疑似因車速過快，失控衝向對向車道，先撞到路緣石，接著又撞上電線桿和方向指示牌，車子當場翻覆，零件散落一地，林男並被甩出車外，拋離車子約10公尺，當場爆頭慘死。

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霧峰交通分隊柯文彬分隊長表示，初步調查林姓駕駛是屏東人，昨天有跟女兒說要到台中找朋友，從監視器影像發現，車子在經過該處彎道時，車速似乎有過快情形，因林男被拋出車外，也不排除當時並未繫上安全帶，至於是否有酒駕？還有詳細肇事原因需進一步釐清。

因大里草堤路該處大彎道， 2019年8月5日，一輛計程車行經該彎道時，疑似因車速過快，加上路況不熟，失控擦撞路邊護欄翻覆，並撞上電線桿，造成駕駛和乘客2人送醫不治，今晚同一彎道又發生翻車死亡車禍，警方提醒用路人行經彎道時務必減速慢行。

一名林姓男子，今晚開車到台中大里草堤路一處大彎道，失控衝向對向電線桿翻覆不治，該處彎道1年多前也發生2死車禍。（記者陳建志翻攝）

林姓男子今晚開車經台中大里草堤路一處大彎道，失控衝向對向電線桿翻覆不治。（記者陳建志幡攝）

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