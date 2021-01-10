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    搶LV包落網藉口「雙手大便」屎遁得逞 30分鐘被逮罪加一條

    林男藉口腹痛要上廁所又佯稱「雙手沾到大便」，要戒護員警幫忙拿廁紙時趁機逃出警所，仍在30分鐘內被警方抓回，除竊盜、搶奪罪外加一條脫逃罪被台中地院判刑。（資料照）

    林男藉口腹痛要上廁所又佯稱「雙手沾到大便」，要戒護員警幫忙拿廁紙時趁機逃出警所，仍在30分鐘內被警方抓回，除竊盜、搶奪罪外加一條脫逃罪被台中地院判刑。（資料照）

    2021/01/10 17:06

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市林姓男子缺錢花用鋌而走險，去年9月間騎贓車行搶夜歸女子的LV包包得逞逃逸，警方3天後循線逮人問訊時，他藉口腹痛要上廁所又佯稱「雙手沾到大便」，要戒護員警幫忙拿廁紙時趁機逃出警所，仍在30分鐘內被警方抓回，除竊盜、搶奪罪外加一條脫逃罪被台中地院判刑。

    判決書指出，去年9月1日，林男先向女友商借機車騎乘外出尋找犯案交通工具，在忠明路一帶發現黃姓男子的機車鑰匙未拔，順勢騎走黃的機車後，當天深夜11時許，在公益路一帶發現手提LV名牌包包的廖姓女子獨行有機可乘，下手行搶得手逃離。

    林男隨後刻意製造斷點，先將犯案機車及安全帽棄置路旁，接著攔搭計程車離開再騎女友機車返回2人租住處，將搶得的LV名牌包及包包內的皮夾零錢包，當成禮物送給女友，皮夾內的4000元現金則拿去還債與日常生活花用；警方獲報追查，經持續過濾路口等相關監視器鎖定，循線在4日下午將林男拘捕到案。

    警訊中林男謊稱肚子痛要上廁所，又佯稱雙手沾到糞便等排泄物，要戒護員警幫忙抽衛生紙擦拭，接著趁員轉頭之際趁機逃脫，但仍在30分鐘後被警方循線在三民路上一戶公寓樓梯間查獲抓回；案經台中地院審結，認定林涉犯竊盜、搶奪、脫逃等罪，依法判刑1年9月，其中9月得易科罰金27萬，可上訴。

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