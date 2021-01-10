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    首頁　>　社會

    北市公車與騎士搶道 司機抄鐵棍要打人遭解僱

    公車司機拿鐵棍下車理論。（記者姚岳宏翻攝）

    公車司機拿鐵棍下車理論。（記者姚岳宏翻攝）

    2021/01/10 15:49

    〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市大安區今上午發生一起公車與機車行車糾紛，差點在街頭上演全武行，當時雙方因爭道起齟齬，公車蕭姓司機先用廣播嗆他「亂騎車」，曾姓騎士比出中指反嗆，公車司機即持鐵棍下車欲打騎士，還推倒機車，幸好警方及時趕抵，將2人拉開，才沒真的打起來，但雙方互控恐嚇、毀損及公然侮辱仍鬧上警局。

    事發後客運公司表示，蕭姓駕駛到職1個月仍在試用期中，目前已將他停駛，未來將解僱不再續聘。

    據了解，當時公車與機車均行駛在光復南路，因爭道雙方互有超車，40多歲的公車蕭姓司機，先用廣播向騎士嗆聲「亂騎車是不是沒看過神經病」，同樣也是40多歲的騎士立刻比出中指反擊，雙方在馬路上吵了起來，蕭姓公車司機從車上抄了一支鐵棍後下車，還推倒機車，雙方火爆過程全被附近民眾目擊，還有人拍下上傳臉書社團。

    發文者說「上班上到一半大約7點，突然聽到公車司機廣播罵人，然後拿著棍子衝下來打機車騎士，還把騎士的機車翻倒，又想開車走人，直到騎士報警他才留下來，然後還一直罵路人，好恐怖」，網友也因此熱議。

    據悉，雙方雖然架式十足，但沒真的打起來，機車騎士因對方拿出鐵棍及推倒機車，向公車司機提出恐嚇與毀損告訴；公車司機則是不滿對方比中指，提告公然侮辱，警方詢後將2人都送辦。

    公車司機用公車廣播對騎士嗆聲，曾姓機車騎士也比中指反嗆。（記者姚岳宏翻攝）

    公車司機用公車廣播對騎士嗆聲，曾姓機車騎士也比中指反嗆。（記者姚岳宏翻攝）

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