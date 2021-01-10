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    惡男衰了！簽了本票不想認帳 找人搶錢又失利 打手判關2年

    基隆地院近日審結，認定游男觸犯強盜未遂罪判處有期徒刑2年，因與被害人達成和解，法官予以緩刑。 （記者吳昇儒攝）

    基隆地院近日審結，認定游男觸犯強盜未遂罪判處有期徒刑2年，因與被害人達成和解，法官予以緩刑。 （記者吳昇儒攝）

    2021/01/10 10:32

    〔記者吳昇儒／基隆報導〕歐姓男子因債務問題簽署近30萬元本票給陳姓男子，事後卻不想付款，走上法律途徑，最終法官判歐男須還款。歐男心生不滿，找來游姓打手於去年6月12日上午，趁陳男前往銀行時搶奪現金。沒想到陳男頑強抵抗，只好棄款逃逸。基隆地院近日審結，認定游男觸犯強盜未遂罪判處有期徒刑2年，因與被害人達成和解，法官予以緩刑。

    檢警調查，歐姓男子因與陳男有債務問題，雙方鬧上法院，法官判處歐男必須還陳男29萬5千元；歐男便將此事告知游男，並告訴他若能在陳男取款後存款前到銀行附近埋伏他，搶回來的現金，可以分他15萬元，隨後便將陳男的車款、車牌號碼及取款時間告知游男。

    去年6月12日上午，陳男前往基隆地方法院，從歐男委託的律師手中領回現金後，準備開車前往信一路上某銀行存款；游男看見陳男開車後，一路尾隨，停車後拿辣椒噴霧器攻擊對方，還猛拉放有現金的背包。

    陳男掙脫後，邊跑邊呼喊救命，最後臥倒曲身抱住背包，銀行行員聽到呼救聲後，趕緊出來查看。

    游男擔心繼續待在現場恐怕會被當場逮捕，便放棄搶包念頭，準備逃逸，沒想到被兩名行員壓制，通知警方到場處理。

    檢警偵訊時，游男坦承犯行，更供出是受到歐男指使，才會對陳男下手搶包，就是想幫歐男搶回款項後分錢。檢察官訊後，依涉犯搶奪罪嫌將游男起訴，歐男部分，則另案偵辦。

    法官審理時，認為游男一開始就埋伏準備搶錢，且讓陳男無法抵抗，因而對外求救，已構成強制行為，應屬觸犯強盜未遂罪，而非檢方起訴的搶奪罪；考量他犯後深具悔意，且配合供出實情，並與陳男達成和解，同意予以緩刑，故判處有期徒刑2年，緩刑5年。

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