「不要碰我！」熱心鄰居聞聲查看 意外拯救智障女逃狼爪

張男對智障女伸出狼爪，幸好鄰居機警出手拯救。示意圖，人物與新聞事件無關。（記者吳政峰攝）

2021/01/09 18:21

〔記者吳政峰／台北報導〕宜蘭鄭姓男子2019年間在家附近聽到智能不足的女鄰居說「不要碰我」，他覺得不對勁，走出門關心，赫見女鄰居被張姓男子糾纏，立刻上前質問，張男連忙說，「我知道」，隨即落跑。警察介入調查，得知女子遭張男襲胸摸陰，幸好鄭男及時介入。高等法院認為原審依妨害性自主罪判張男3年刑合理，駁回其訴。

2019年底，鄭男剛下班回家，在家吃點心，突然聽到門外的智障女說「不要碰我，我要回家」等語，他直覺有異，決定走出門關心。

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鄭男看到智障女跟張男往一旁的菜園小徑走去，沒有馬路也沒有路燈，並非智障女平時回家的路，他立刻追上去攔下兩人，用手電筒照著張男質問，「你把一個女生帶到這個要幹嘛！」張男面露驚嚇之情，連忙回「好，我知道，我知道」，接著就夾著尾巴逃走。

智障女在鄭男陪同下回家，家長得知，立刻報警處理，經過訪談才知道，智障女當天下車回家時，遇到騎腳踏車的張男上前攀談，邀她到巷口隔壁的菜園小徑，見四下無人，不顧她呼喊「不要碰我，我要回家」，強行撫摸其胸部及下體，幸好鄭男出來關心查看，才阻止更嚴重的性侵害行為。

一審宜蘭地院判張男3年徒刑，張男不服，提起上訴，主張被害女心智有缺陷，證詞不可採。

但高院發現，被害女雖然智力不足，但仍可明確表達張男如何觸摸胸部與下體，且兩人沒有恩怨，沒有誣陷張男的動機，再加上鄭男的證詞，可確認性侵害屬實。

高院指出，張男辯稱並無碰觸被害人，堅持無罪，還說即便曾碰觸到她的胸部及下體，也僅構成乘機猥褻或性騷擾，均不構成強制猥褻心智缺陷之女子罪。但本案除有被害女證述，並有證人鄭男證述及其他情況證據予以補強。合議庭評議後認定原審判決無誤，駁回張男上訴，仍可上訴。

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