為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    6都3警局長傳異動 侯友宜：新北市警局長都是最優秀的

    針對外傳新北市警察局長陳檡文將異動一事，新北市長侯友宜表示，不管人選是誰？新北市過去、現在與未來的警察局長都是最優秀的。（記者俞肇福攝）

    針對外傳新北市警察局長陳檡文將異動一事，新北市長侯友宜表示，不管人選是誰？新北市過去、現在與未來的警察局長都是最優秀的。（記者俞肇福攝）

    2021/01/08 16:27

    〔記者俞肇福／新北報導〕警察大學校長黎文明、移民署署長邱豐光，加上六都多名警察局副局長都在本月中旬屆退，將牽動一大波警政高層人事異動，目前傳出六都中新北市警局長陳檡文、高雄市警局長劉柏良與台南市警局長詹永茂都將異動；對於新北市警察局長異動一事，新北市長侯友宜今天下午未正面回應，他僅表示，不管人選是誰，新北市過去、現在以及將來的警察局長都是最優秀的。

    侯友宜表示，新北市是台灣的縮影，也是治安大家最擔心的地方，治安每一件大小事，身為地方政府首長，一定跟我們所有的相關的政府各部門，包括警察局，全力來守護，所以無庸置疑地，警察局長跟我們地方首長，一定為治安全力來打拚。

    侯友宜指出，所以警察局長不管人選是哪一個，我們只要能夠認真努力做事，我們都一定全力的支援以外，也全力的站在一起，守護新北市的安全。

    侯友宜說，不管外面的人事如何，我們相信我們新北市的警察局長都是最優秀的，不管以前離開的、包括現任的，相信未來的也都是非常優秀，因為能夠到六都來當警察局長都有很好的資歷跟經歷，更重要也有很好的作戰跟市府配合的過往，所以大家相信，只要新北市的警察局長一定是最棒的，我們大家全力來守護新北市的治安。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    台南市警察局長又換人？ 藍營諷：比年輕人換鞋子還快
    2021/01/08 15:37

    台南市警察局長又換人？ 藍營諷：比年輕人換鞋子還快
    傳將異動 南市警局長詹永茂：傳聞可能是真的、會出席局長職務交接
    2021/01/08 15:22

    傳將異動 南市警局長詹永茂：傳聞可能是真的、會出席局長職務交接

    揪你買！全國電超狂破盤最低３３折
    高市警察局長傳換人 高市府：哪裡的消息？
    2021/01/08 11:04

    高市警察局長傳換人 高市府：哪裡的消息？
    到任僅半年 南市警察局長詹永茂傳將異動
    2021/01/08 09:41

    到任僅半年 南市警察局長詹永茂傳將異動

    遠傳5G技術力 助攻2021台北跨年
    社會今日熱門
    被指控強迫輕度智障特教生吃朝天椒 一審判2師無罪
    2021/01/07 18:54

    被指控強迫輕度智障特教生吃朝天椒 一審判2師無罪

    「永裕興18號」失聯仍有生還者？ 蘇澳漁界︰3跡象疑發現人影
    2021/01/07 17:24

    「永裕興18號」失聯仍有生還者？ 蘇澳漁界︰3跡象疑發現人影 影片

    女稱要討回捐陳水扁的政治獻金 找上陳幸妤診所碎念12分鐘
    2021/01/07 17:45

    女稱要討回捐陳水扁的政治獻金 找上陳幸妤診所碎念12分鐘

    涉包庇酒店！ 台北市中山警分局又3名員警被約談
    2021/01/07 18:50

    涉包庇酒店！ 台北市中山警分局又3名員警被約談

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播