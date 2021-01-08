6都3警局長傳異動 侯友宜：新北市警局長都是最優秀的

針對外傳新北市警察局長陳檡文將異動一事，新北市長侯友宜表示，不管人選是誰？新北市過去、現在與未來的警察局長都是最優秀的。（記者俞肇福攝）

2021/01/08 16:27

〔記者俞肇福／新北報導〕警察大學校長黎文明、移民署署長邱豐光，加上六都多名警察局副局長都在本月中旬屆退，將牽動一大波警政高層人事異動，目前傳出六都中新北市警局長陳檡文、高雄市警局長劉柏良與台南市警局長詹永茂都將異動；對於新北市警察局長異動一事，新北市長侯友宜今天下午未正面回應，他僅表示，不管人選是誰，新北市過去、現在以及將來的警察局長都是最優秀的。

侯友宜表示，新北市是台灣的縮影，也是治安大家最擔心的地方，治安每一件大小事，身為地方政府首長，一定跟我們所有的相關的政府各部門，包括警察局，全力來守護，所以無庸置疑地，警察局長跟我們地方首長，一定為治安全力來打拚。

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侯友宜指出，所以警察局長不管人選是哪一個，我們只要能夠認真努力做事，我們都一定全力的支援以外，也全力的站在一起，守護新北市的安全。

侯友宜說，不管外面的人事如何，我們相信我們新北市的警察局長都是最優秀的，不管以前離開的、包括現任的，相信未來的也都是非常優秀，因為能夠到六都來當警察局長都有很好的資歷跟經歷，更重要也有很好的作戰跟市府配合的過往，所以大家相信，只要新北市的警察局長一定是最棒的，我們大家全力來守護新北市的治安。

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