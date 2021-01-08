到任僅半年 南市警察局長詹永茂傳將異動

台南市警察局長詹永茂（左二）去年7月上任後全力拚台南市治安，對基層警的士氣鼓勵和警察形象很重視。（記者楊金城翻攝）

2021/01/08 09:41

〔記者楊金城／台南報導〕台南市警察局長詹永茂傳將異動，台南市長黃偉哲今天（8日）說，警察人事不分政黨色彩，只問辦好治安。

黃偉哲坦言，各方都有推薦局長人選，也有力保挽留詹永茂的，指其非戰之罪，但警政署目前都尚未提人選跟他徵詢意見，詹永茂是否異動也在未定之局。

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詹永茂去年7月17日接掌台南市警局長，替代因接連發生槍擊案而遭拔官的前局長周幼偉，詹永茂從基隆市警察局長到警政署警政委員再接任南警局長，被形容為火速升官，外界盛傳與桃園市長鄭文燦關係友好。

台南警界最近傳出詹永茂將異動，一說就是調任桃園市警察局長，而接替詹的可能人選傳言是警政署主任秘書方仰寧、保六總隊長張榮興等人。

台南市警察局長從前年黃宗仁、周幼偉被調職到詹永茂接任，高階警官人事異動屢被質疑是政黨派系操作，這次再傳詹永茂異動，據了解，黃偉哲還曾跟詹永茂說：「安心做，不會換」，但黃的立場似有鬆動。黃偉哲今天說，不問人選，不問政黨色彩，只問辦好台南市治安，但至今警政署還未提徵詢人選。

詹永茂去年7月接任局長後全力拚台南市治安，但去年10月底，台南發生外籍女大生擄殺命案，時任歸仁分局長楊慶裕遭拔官，詹永茂自請處分，在議會開會期間，就有議員質詢指「局長不保了」，暗指有政黨派系要封殺。黃偉哲答詢說，警察沒有政治色彩，重點是，治安做不好，誰都保不了。

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