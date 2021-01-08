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    台南市警察局長又換人？ 藍營諷：比年輕人換鞋子還快

    台南市警察局長外傳又要換人，國民黨台南市議會黨團抨擊「當我們是廢都嗎？」（記者蔡文居攝）

    台南市警察局長外傳又要換人，國民黨台南市議會黨團抨擊「當我們是廢都嗎？」（記者蔡文居攝）

    2021/01/08 15:37

    〔記者蔡文居／台南報導〕台南市警察局長外傳又要換人，國民黨台南市議會黨團今天下午召開記者會，抨擊該傳言如果是真的，那市長黃偉哲2年任內就換了4位局長，嘲諷局長「像跑馬燈似的一換再換，比年輕人換鞋子還快。」

    台南市議會黨團書記長李中岑、市議員王家貞、洪玉鳳、盧崑福今天召開記者會，抨擊民進黨中央換警察局長猶如跑馬燈，質疑「2年換4位局長，基層員警無所適從、士氣遭受嚴重打擊，台南治安怎會好？」「當我們是廢都嗎？」

    李中岑表示，前台南市警察局長黃宗仁在台南服務滿3年、周幼偉不到1年，詹永茂則是「才剛迎新馬上就要送舊」，局長像「像跑馬燈似的一換再換，比年輕人換鞋子還快。」

    王家貞說，過去賴清德兩任市長任內才換2位警察局長，1位還是屆齡退休，黃偉哲短短2年間，就換了4位警察局長，警察局長這職位成了民進黨爭權惡鬥的籌碼，民進黨把台南人當甚麼？請黃偉哲市長拿出魄力，不再讓民進黨中央糟蹋警察局長人事權。

    盧崑福說，民進黨中央換詹永茂來台南真是誤會一場，沒做錯為何要調走，民進黨這種荒腔走板的調任，說換就換不用理由，有何顏面笑國民黨。

    洪玉鳳表示，台南市2年換4位警察局長，外界是議論紛紛，不知局長的拔擢是靠績效、後台還是政商關係？所以傳言都笑說不知上任的局長是內政部派、行政院派、還是西門町派？

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